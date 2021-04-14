Разведка США опасается сотрудничества Китая и России

В новом отчете, в котором излагается коллективное мнение 18 разведывательных служб США, говорится о «разнообразном множестве» глобальных угроз, которые могут еще больше дестабилизировать мир, потрясенный последствиями пандемии COVID-19, технологических изменений и международной конкуренции, передает CBS. Китай, Россия, Иран и Северная Корея будут стремиться бросить вызов интересам США на разных аренах и на разных уровнях, а транснациональная преступность, кибератаки и террористические заговоры создают постоянные угрозы, пишут авторы документа.

Представители разведки считают, что Пекин рассматривает свое соперничество с Соединенными Штатами как часть «эпохального геополитического сдвига» и продолжит наращивать военное, экономическое и технологическое мастерство, чтобы сохранить влияние Коммунистической партии Китая. Страна продолжит развитие космических и спутниковых технологий, а китайская космическая станция, как ожидается, будет работать «между 2022 и 2024 годами» и будет представлять «эффективную» киберугрозу.

Россия при этом будет расширять свое «стратегическое сотрудничество» с Китаем и представлять «одну из самых серьезных угроз для разведки США», говорится в докладе.

«Москва почти наверняка рассматривает выборы в США как возможность попытаться подорвать глобальное положение страны, посеять раздор внутри Соединенных Штатов, повлиять на принятие решений и повлиять на избирателей», — сказано в документе, где вновь озвучиваются обвинения Москвы во вмешательстве в американские выборы в 2016, 2018 и 2020 годах.

Директор Национальной разведки Аврил Хейнс заявила, что общественность США «должна знать как можно больше об угрозах, с которыми сталкивается наша страна, и о том, что их спецслужбы делают для их защиты». Ожидается, что Хейнс и руководители ключевых разведывательных служб и агентств национальной безопасности США выступят перед двумя комитетами Конгресса в среду и четверг, что станет первым подобным публичным выступлением за более чем два года.

Доклад разведсообщества был опубликован 13 апреля, в тот же день, когда президенты России и США пообщались лично по телефону. Джо Байден, по сообщению Белого дома, «четко дал понять, что США будут тверды в защите своих национальных интересов, в том числе в противодействии хакерским атакам и вмешательству в выборы». При этом он предложил Владимиру Путину встретиться в «третьей стране».