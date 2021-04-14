Александр Баунов о предложении Байдена встретиться с Путиным

Байден позвонил и предложил Путину встретиться на нейтральной территории. Сразу думаешь про Рейкьявик и Женеву. После слов про «убийцу» и похожих я в нескольких комментариях говорил, что нелицеприятные слова и превентивная эскалация нужна Байдену для того, чтобы начать неизбежный разговор, но начать иначе, чем Трамп и даже в глазах самых доверчивых сограждан и союзников выглядеть лидером, который Путину спуску не даст и за их спиной с ним не сговорится.

А что разговаривать придется, он как опытный политик старой школы, который политиком помнил еще вьетнамскую и афганскую знал, конечно. Воевали на третьих фронтах, и разговаривали. Отбивали диссидентов, и разговаривали. Он наследник классической политической традиции, где трамповскому «хочу» противостоит «надо». Тут на востоке Европы и на севере Азии не море-океан, а большая страна с армией, ресурсами, промышленностью и своенравными людьми, которые может и не всегда правы, но за свою правоту и неправоту готовы бывают постоять.