Леонид Гозман: Понты дороже

Не нужен вам берег турецкий, сказало начальство. Ну, и до кучи, Танзания – тоже на букву «Т». И закрыло полеты.

Как в капле воды – океан, в этом решении - замечательные особенности нашего, якобы, государства.

Во-первых, некомпетентность. Понятно, обидны прозвучавшие из уст брата Эрдогана слова, что Крым, мол, украинский. Понятно, хочется как-то на него надавить, чтобы одумался и говорил правильно. Не знаю, возможно ли это, но блокировкой приезда в Турцию российских туристов, точно, не получится. Может, в Кремле не знают, но Турция – не Сейшелы, там, кроме туризма, много чего есть. И кстати, сложные отношения с партнерами по НАТО – продемонстрировать сейчас, что в критический момент мы, мол, вместе с союзниками и против российской агрессии, выгодно. Надеяться, что Эрдоган, услышав новость о прекращении полетов, испугается и сдаст назад, значит, вообще ничего не понимать.

Но, не исключено, что цель повлиять на Эрдогана и не преследуется, что это просто эмоциональный выхлоп. Тоже не адекватно – Эрдоган легко переживет. Хотя бы потому, что Турция живет вовсе не только русскими туристами – изучайте экономическую географию!

Вторая особенность того, что у нас по недоразумению называется государством, жестокость. Ради собственных эмоций или из-за собственной некомпетентности власти лишают 500 тысяч человек (пятьсот тысяч!) дешевого и комфортного отдыха. Причем, это, в основном, небогатые люди, копившие деньги на отдых, ждавшие этого. Эти люди не могут позволить себе не только Мальдивы, но даже Крым – не потому, что он оккупирован, а потому, что там дорого. Не говоря уже о том, что грязно и сервис на уровне семидесятых годов прошлого века. Но плевать на людей, понты дороже!

В-третьих, государство очередной раз проявило лицемерие и трусость. Дрессированный вирус, лающий на правильные объекты – на оппозиционеров, например, и за версту обходящий провластные мероприятия, типа празднования семилетней годовщины аннексии Крыма, продолжает славные традиции обнаружения пестицидов в молдавском вине, грузинской воде и рижских шпротах, был использован в качестве оправдания мудрого решения руководства. Но никто же не поверил! Самое смешное, что на следующий же день, сенаторы, пропагандисты и прочие стали объяснять народу, что он оскорблен словами Эрдогана про Крым, а значит, совершенно добровольно и патриотически, а вовсе не потому, что самолетов нет, не поедет туда отдыхать. И даже расстраиваться из-за этого нельзя, а надо этим гордиться! Мало того, что власти приняли жестокое и неадекватное решение, они боятся озвучить подлинную причину и стараются обмануть людей. Неудачно, впрочем, как и все, что они делают.

Источник