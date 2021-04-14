Константин Сонин: Необходимые меры

В понедельник я объяснял на «Дожде», что правительство Мишустина нужно менять, по двум причинам: (а) проваленный ответ на коронакризис в 2020 году и (б) отсутствие, после года работы, хоть какого-то плана серьёзных экономических реформ, чтобы выйти из многолетней стагнации. И вот Bloomberg сообщает, что правительство, работая 24 часа в сутки семь дней в неделю, готовит план реформ к посланию президента 21 апреля.

Я ничего не знаю о том, над чем работает экономический блок правительства в таком экстренном режиме. Но я могу сказать, что там, на взгляд экономиста, должно быть:

ОТКРЫТОСТЬ ЭКОНОМИКИ. Нужны чёткие меры по облегчению международной торговли и перетока капитала. Отмена контрсанкций и шаги, которые приведут к отмене санкций, это само собой. Но нет никакой модели экономического роста, которая бы не опиралась на расширение открытости к мировому рынку. Даже самые автаркические реформы, по испанскому ли варианту, по "азиатским тиграм" ли второй половины прошлого века - это экспорториентированные варианты, расширение открытости.

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА. Одна из проблем стагнации - это то, что никто не верит в будущее. Пессимизм - и предпринимателей, прежде всего, и работников - это реальное, фундаментальное ограничение для роста. Никакой правительственный план не изменит этого ощущения, если не будет сопровождаться конкретными мерами - снижением полномочий проверяющих органов, спецслужб, властей и, конечно, кадровыми перестановками в этих органах.

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ В ГОСЗАКУПКАХ. Никто не ждёт от правительства слова "коррупция" о том, что большая часть госзаказа осваивается узеньким кругом приближенных лиц. Важно, что это отрасль с настолько низкой конкуренцией, что это (а) крайне удорожает все инфраструктурные проекты и (б) не даёт миллионам потенциальных предпринимателей зарабатывать на госзакупках. Это - крупнейший резерв стимулирования бизнес-активности. В этом же пункте, не произнося этого напрямую - аресты и посадки за борьбу с коррупцией, недопущение борцов с коррупцией до выборов - это прямой вред российской экономике. И не надо говорить про "политические ограничения" - премьер и министры назначаются для того, чтобы эти ограничения преодолевать, а не для того, чтобы ими оправдываться.

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВА. Опять-таки, не нужно произносить это в качестве лозунгов, но любому экономисту понятно, что Россия тратит слишком много денег на войну и госбезопасность и слишком мало - на здравоохранение и образование. Это пока не критические показатели перерасходов на войну, которые погубили в 1970-80е экономику СССР, но это уже в перспективе. Коронакризис показал, что основные угрозы безопасности страны лежат в области здравоохранения и социальной защиты, и именно на них надо фокусироваться.

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