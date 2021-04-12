Главное в политике за 12 апреля

ГЛАВНОЕ

· Алексею Навальному в колонии угрожают принудительным кормлением, из медчасти его вернули в отряд. Врача к политику так и не пускают, что и является главным требованием голодовки. Навальный уже похудел на 8 кг с начала голодовки, и 15 кг с момента приезда в колонию.

· «Российские власти вполне устроит, если Навальный умрет в результате голодовки. Более того, они могут «посодействовать» в этом, — считает социолог Игорь Эйдман. — Кремль получит некоторые новые международные проблемы и санкции. Но, к сожалению, как показывает практика, они вряд ли будут радикальными. А внутри России не произойдет ровным счетом ничего».

· Пока число зарегистрированных участников акции «Свободу Навальному!» приближается к отметке 500 тыс., сторонников политика продолжают преследовать — в Махачкале пропал координатор открытого только сутки назад штаба Навального Эдуард Атаев; в Мурманске из-за доноса заподозрили в перевозке наркотиков и задержали замглавы местного штаба Александра Суринова; почти 890 тыс. руб. требует полиция с двух участников протестных акций в качестве компенсации за бензин и дополнительные выплаты сотрудникам на митинге 23 января.

· На опрос в полицию вызвали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана — поводом стали твиты политика о протестах в поддержку Навального.

МЕДИА

· «Масштабной информационной войной» назвали в «Роснефти» публикации в СМИ об обыске и допросах главного редактора «Важных историй» Романа Анина — якобы она направлена на «создание дополнительных санкционных рисков не только для «Роснефти», но и для страны в целом».

· 9 апреля сотрудники ФСБ пришли к Анину с обыском в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. После двух допросов журналист остается в статусе свидетеля. Претензии силовиков официально связаны с расследованием Анина об Игоре Сечине и его супруге от 2016 года, но журналист считает свое преследование давлением лично на него и издание из-за ряда последних расследований, в том числе о руководстве ФСБ и бывшем зяте президента России Кирилле Шамалове.

· В ЕС выразили обеспокоенность преследованием Анина. В Брюсселе констатировали, что за последние годы «ситуация со свободой СМИ в России ухудшается, а пространство для независимой журналистики и гражданского общества сужается».

ИНТЕРВЬЮ

· «Налоги на наследство должны быть безумными»: интервью главного редактора The New Times Евгении Альбац с Михаилом Ходорковским — о российской элите, поведении бизнеса, ответственности «системных либералов» и разрушительности двойной этики.

РОССИЯ И МИР

· Более 80 тыс. военнослужащих Россия сосредоточила близ украинской границы, в том числе в Крыму, заявили в Киеве. Президент Владимир Зеленский запросил переговоры с Владимиром Путиным, но в кремле утверждают, что не получали таких просьб.

· Псковскую дивизию ВДВ начали перебрасывать в Крым, сообщает Conflict Intelligence Team — эксперты отмечают, что это первый случай, когда присутствие российских вооруженных сил было замечено севернее Симферополя.

· Страны Прибалтики впервые отказались от электроэнергии из России в рамках эксперимента.

· На полтора месяца Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля.

В МИРЕ

· Иран обвинил Израиль в аварии на своем ядерном объекте и обещает отомстить. По некоторым данным, взрыв, а по другим кибератака, на девять месяцев парализовали обогащение урана на объекте в Натанзе, уничтожив там систему энергоснабжения.

· В США начались новые протесты из-за убийства полицейским афроамериканца.

· В Белоруссии прекращает вещание телеканал Euronews, но начинает работу канал «Победа» российского производства о Великой Отечественной войне.