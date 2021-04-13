Юлия Навальная о свидании с мужем

Пост про любовь

Сегодня ходила на свидание. На лучшее свидание в моей жизни. С самым классным парнем на свете. Пригласил он, правда, меня в комнатку 3*2 метра, и общались мы через стекло и телефонную трубку. Но это не очень важно. Он всё такой же жизнерадостный и веселый. Правда, говорит с трудом и время от времени кладёт трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть. Похудел сильно, даже по сравнению с концом сентября, и весит уже 76 кг при росте 190.

Врача к нему так и не пускают. А это ведь совершенно законное требование любого человека - получить право на посещение врача. Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп, но знаю, что сдаваться он не собирается. Пишет веселые посты в Инстаграм и даже за Коран борется. Но после встречи с Алексеем я переживаю за него ещё сильнее.

Он всем передавал большой привет. Правда, что все будет хорошо, у него уже не осталось сил добавить.

Ну тогда я добавлю. Он просто лучший. Всё обязательно будет хорошо.

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