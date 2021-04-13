Навальный подал в суд на колонию

Политик пояснил, что Коран он решил изучить, когда попал в заключение. Это — один из пунктов списка «улучшений самого себя».

«Все ведь вокруг бесконечно обсуждают ислам и мусульман и, конечно, 99% обсуждающих ничего в этом не смыслит. А я вот решил, что стану чемпионом Корана из российских политиков-немусульман. Я его и раньше читал, конечно. Но так, как все, — «читаю, чтобы поставить галочку, но ничего не понимаю». Мне этого недостаточно», — пишет Навальный.



По его словам, в колонии он заказал уже множество различных книг, но их ему не выдают, так как необходимо проверить их на экстремизм, что займет три месяца. Не получил политик и книг, которые сам привез в колонию.

«Вот написал очередное заявление начальнику и подал в суд. Ну сколько можно терпеть, мне что теперь, и собственный Коран нельзя почитать? Тем более что сейчас, на 13-й день голодовки, настроение у меня очень философское. Вот. Книги — наше все, и если за право читать надо судиться, буду судиться», — рассказал Навальный, отметив, что уже заказал для изучения Тору.