Сергей Давидис: Нет войне!

Хочется надеяться, что эксперты самых разных направлений правы, и Путин не решится на новую войну против Украины.

Но уверенности в этом, конечно, нет, и масштаб военных приготовлений превышает тот, что необходим просто для бряцания оружием и запугивания Украины.

Хотя, разумеется, и такое наглое запугивание соседней страны, и без этого продолжающей оставаться жертвой продолжающейся агрессии путинского режима, не является приемлемым и допустимым. Тем более, нет и не может быть оправдания прямому вторжению на территорию Украины, в том числе, на ту ее часть, которая исключительно благодаря усилиям нынешней российской власти, неподконтрольна украинскому государству, а удерживается марионеточными диктатурами ЛДНР.

Все мои симпатии и поддержка и сейчас, и в случае эскалации, которую, увы, нельзя исключить, учитывая степень безумия кремлевской политики, на стороне украинского народа.

Наверняка набегут "патриоты" на зарплате и некоторое количество одураченных ими сограждан с криками про патриотизм. Так вот, патриотичной я считаю позицию, служащую интересам своего народа, своей страны. Я уверен, что в интересах России - прекращение и явной, и слегка закамуфлированной агрессии против Украины. И наоборот, во вред России, на мой взгляд, вся путинская внешняя политика (внутренняя тоже, но сейчас не о ней) - конфронтация со всем миром кроме самых мерзких диктатур, гонка вооружений, пошлый империализм и их мерзкое пропагандистское обоснование на федеральных телеканалах.

Нет войне!

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