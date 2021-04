На директора «Открытой России»* завели дело о нежелательной организации

Директора «Открытой России»* Андрея Пивоварова могут оштрафовать по административному делу о нежелательной организации. Поводом назвали доставку масок медикам во время пандемии.

«Вот прямо так и расписано: когда привозил и что, показания и. о. главврача, который очень расстроился, что кто-то возил средства защиты врачам, пока он этого не делал. Год прошел с момента тех поставок. Много кому мы с тех пор успели помочь, но вот такая «благодарность» прилетела впервые», — заявил Пивоваров в своем Telegram-канале.

Речь идет об акции «Открытой России»*, весной 2020 года организация в Петербурге собирала средства на закупку СИЗ для врачей на фоне их дефицита. Активисты развозили по больницам города привезли маски, медицинские костюмы и горячие обеды. С жалобой на доставку СИЗ в полицию обратился замглавврача одной из станций скорой помощи.

Андрей Пивоваров уже был оштрафован по статье о деятельности нежелательной организации, дело завели после форума «Объединенных демократов». По закону, второе привлечение по этой статье может стать поводом для возбуждения уголовного дела, как ранее произошло с участницей «Открытой России»* Анастасией Шевченко.

*«Открытая Россия» — в 2017 году Генпрокуратура признала нежелательными зарубежные организации OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») в Великобритании, а также Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») в США. Действующая в России «Открытая Россия» не имеет к ним отношения, заявляли ее активисты. В марте 2019 года движение объявило о ликвидации. Была создана одноименная российская общественная организация.