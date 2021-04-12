Госкорпорация «Роснефть» опубликовала на своем сайте заявление, в котором описывает свое видение ситуации с давлением на издание «Важные истории» и его главного редактора Романа Анина.

«Инцидент был использован недобросовестными медиа для очернения Компании. Против «Роснефти» и ее руководства развернута масштабная информационная война, участниками которой являются, в том числе, и заграничные интересанты. Клеветническая кампания нацелена на дискредитацию результатов деятельности «Роснефти», учитывая ее бюджето- и системообразующую роль для российской экономики, а также лидирующее положение в мировой энергетической отрасли. Подобные информационные атаки организуются с целью снижения конкурентоспособности и создания дополнительных санкционных рисков не только для «Роснефти», но и для страны в целом», — говорится в сообщении «Роснефти».

В корпорации отмечают, что будут «принимать исчерпывающие законные меры для противодействия информационным атакам».

«Обращения в правоохранительные органы частных граждан с целью защиты своих конституционных прав не являются предметом корпоративного права и не требуют наших комментариев. Кроме того отмечаем, что вынесенное в 2016 году судебное решение по делу № 02-5313/2016 является исчерпывающим и подтверждает справедливость позиции истца», — подчеркивается в пресс-релизе. Здесь речь идет об иске Игоря Сечина к «Новой газете» из-за статьи Романа Анина о бывшей супруге Сечина Ольге; тогда суд обязал газету опубликовать опровержение.

Именно эта публикация стала официальной причиной обысков у Анина и в редакции «ВИ», а также допроса журналиста в рамках уголовного дела, по которому он проходит свидетелем.