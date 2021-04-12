Дмитрий Гудков: Путин предпочитает не в космос, а на дно

Мы не можем жить без космоса.

Но, если подумать, то можем. Потому что Роскосмос ставит перед собой задачу не освоения космоса, а создания средств доставки ядерного оружия соседям по планете. Ну и еще – получить денег. Это не я придумал, это официальное заявление ведомства.

И больше космос ни за чем, в общем-то, российскому государству не нужен. Там летают опасные спутники, раздающие неподцензурный интернет, и другие, подсматривающие за дворцами маркиза Ротенберга. Ничего там нет хорошего, в вашем космосе, все хорошее уже во дворцах, дайте только от плесени избавиться.

У нас же было героическое прошлое? – Было. – Вот и хватит. Владимир Владимирович предпочитает не в космос, а на дно. Так спокойнее.

Для тех, кто желает странного, есть два пути: в тюрьму и в аэропорт. Не зря же булгаковско-гайдаевский Иван Грозный так веселился, рассказывая, как изобретателя, сделавшего крылья, посадили на бочку с порохом – пущай полетает.

А теперь – умягчение нравов. И наш Илон Маск, учёный и предприниматель из Новосибирска Михаил Кокорич, вынужден был эмигрировать в США, спасаясь от преследований, и сейчас работает с основателем SpaceX. Г – значит «гуманизм».

А что в России не будет частной космонавтики, про которую я, наивный, ещё писал вместе с Михаилом Кокоричем и Андреем Заякиным закон, так тоже не беда. Скоро и никакой не будет. Не надо сверлить небесную твердь.

С Днем космонавтики. Не поминайте лихом.