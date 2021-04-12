Алексей Захаров об истории Сергея Королева

Сергей Королев, будущий руководитель советской космической программы, был арестован в 1938 году. Его пытали месяц, сломали челюсть на допросе. Заставили себя оговорить и приговорили к 10 годам лагерей. В 1939 году, когда основной террор закончился, появилась надежда пересмотреть дело (Королев уже тогда был известным авиаконструктором), но его уже успели отправить на восток.

Он попал на золотые прииски Колымы, на самый полюс смерти, где на "общих работах" смертность составляла десятки процентов в год. Тогда, как и сейчас, администрация управляла лагерями через подконтрольных заключенных. Королев впал в немилость и был приговорен "старостой"-уголовником. Его спасло то, что в тот же лагерь привезли его знакомого, бывшего директора Московского авиазавода Михаила Усачева, тоже репрессированного в 1938 году. Со слов дочери Королева [1]:

"Усачев вспоминал, что в тот момент у него словно что-то оборвалось внутри: перед ним в немыслимых лохмотьях лежал страшно худой, бледный, безжизненный человек. ... Выяснилось, что именно староста довел его до такого состояния. Отец вначале показывал свой характер, не хотел мириться с тем, что творили уголовники, не подчинялся старосте, ну а тот применил свои приемы: оставлял его практически без пайки, а когда он уже совершенно обессилел, стал гонять на непосильные для голодного человека работы."

Случилось небольшое чудо - Усачев был физически сильным человеком и тренером по боксу, и стал новым "старостой", победив в драке прежнего. Благодаря этому Королев остался жив; от цинги его вылечили сырой картошкой и отваром из кедрового стланника. Потом Королев отправился в Москву на пересмотр дела и снова чудом избежал смерти - в Магадане он опоздал на пароход "Индигирка", который потерпел крушение по пути во Владивосток. Дальше были четыре года работы в "шарашках" - специальных тюрьмах для авиаконструкторов и инженеров. Потом было все остальное - работа, еще раз работа, запуск Спутника и полет Гагарина в космос.

Чему нас учит эта история? Наверное, тому, что ежесекундно надо разделять понятия "страна", "государство" и "режим". Страна - это мы с вами. Режим - это болезнь, раковая опухоль на теле государства. Это совокупность должностных преступлений, совершаемых против страны и во имя борьбы за власть. В истории нашей страны часто случалось так, что режим пожирал лучших ее детей, и мы многим обязаны тем, кому вопреки всему удавалось выжить.

[1] С.П. КОРОЛЕВ. ОТЕЦ. КНИГА 2. 1938-1956 ГОДЫ

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