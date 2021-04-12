Аркадий Дубнов о полете Гагарина

Что такое "Гагарин в космосе!", как выглядел восторг детей моего поколения, услышавших 60 лет назад, 12 апреля 1961-го, голос Юрия Левитана после будоражащих и сейчас позывных того времени и объявления "Говорят все радиостанции Советского Союза, передаем сообщение ТАСС...", передать невозможно.

Наверное, это останется самым дорогим, самым радостным праздником той эпохи для детей первых послевоенных поколений. Мы были искренни и наивны, верили и мечтали, а наши отцы и деды до поры до времени берегли нас, малышню, от лишних разочарований, они были уже счастливы, что вернулись с войны живыми, нарожали детишек и боялись снова нас потерять, и снова боялись, боялись...

Что мы знали, сопливые, но уже ретивые о том, что было дальше дома, школы и школьного двора...,

Не забуду жуткой обиды на маму, не пустившей меня, пятиклассника, в тот день в Москву, на Красную площадь с пацанами, орать от восторга - Гагарин, Гагарин!!!...

Короче, полез я на даче вчера на чердак и отыскал в старом картонном чемодане среди любовных писем юности свой школьный дневник. С большими перерывами я вел его с 1960 по 1964 год. Как раз время первых полетов в космос, - и сколько же в том чемодане почтовых открыток с портретами космонавтов, - Титов, Николаев, Попович, Быковский, Терешкова... Помнят ли нынче эти имена, - не знаю, все они, к счастью, не дожили до позорной участи бывшей ткачихи, отзывчивой до желаний видеть русского царя из чекистов...

Мальчишка я был любознательный, простодушный и хулиганистый.

Первая запись от 15 октября 1960 смешная до коликов в животе. Мне 11 лет.

Нашел и про Гагарина, но почему-то много позже 12 апреля, только в октябре 1961, но зато как образцово восторженно, как будто списывал с передовиц "Пинерской правды", которую выписывал.

Но все было честно. Ну, для меня, школяра.

А уже в следующем году был расстрел в Новочеркасске. Ни ТАСС, ни Юрий Левитан об этом не сообщали.

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