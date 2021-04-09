Директор Beat Film Festival Алена Бочарова: Солидарность с «Артдокфестом»

В то время как в европейских странах кино на общественные и политические темы давно стало конъюнктурой и на фильмы «в повестке» выделяют финансирование многочисленные международные фонды, в России фильмы о любой современности, хоть как-то затрагивающей мир, в котором все мы живем, с его коверканными правилами, извращённым понимаем власти и так далее, режиссёры вынуждены чаще всего, за редким исключением, снимать на свои деньги. И это грустно, когда режиссёры оказываются лишены единственного, но символически огромного вознаграждения — возможности показать свой фильм зрителям и обсудить его. На Артдокфесте в Петербурге состоялся только один офлайн-показ, в Москве было сорвано несколько показов. Помимо того, что у нас отбирают возможность рассказывать и осмысливать свою же историю, все эти события не могут не влиять на восприятие профессии документалиста и имеют для нее долгосрочные последствия. Я желаю организаторам и режиссёрам смелости и терпения. Обнимаю вас.

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