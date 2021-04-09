Владимир Гельман: Сгорел сарай, гори и хата...

Со стороны кажется, что все действия вокруг Донбасса выглядят пропагандистской подготовкой не столько к войне, сколько к предполагаемому включению ДНР/ЛНР в состав России ("если бы не включили, там были бы войска НАТО" и проч.) Не берусь судить, насколько оправдан расчет на эффекты политической поддержки, схожие с присоединением Крыма ("можем повторить", ага), но эффекты такого шага для экономики и для внешней политики России, похоже, не рассматриваются в Кремле как значимые. Типа терять уже особо нечего: сгорел сарай, гори и хата...

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