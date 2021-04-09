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#In Memoriam

Ушел из жизни принц Филипп

09.04.2021

Букингемский дворец объявил о смерти мужа королевы Великобритании

«С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», — говорится сообщении королевской семьи.



Флаги на знаковых зданиях в Великобритании в знак траура опущены наполовину, передает The Guardian.

Газета отмечает, что здоровье принца Филиппа последнее время медленно ухудшалось. Его последнее публичное выступление состоялось в 2017 году во время парада королевских морских пехотинцев перед Букингемским дворцом. С тех пор он редко появлялся на публике, проводя большую часть своего времени в поместье королевы в Норфолке, хотя и переезжал к ней в Виндзорский замок во время карантина из-за пандемии. В 2018 году он присутствовал на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл и был замечен сидящим рядом с королевой на матче по поло в Виндзорском Большом парке. 

Несмотря на то, что Филипп жил тихо вне поля зрения общественности, он попал в заголовки газет, из-за автоаварии в январе 2019 года. Тогда пострадали две женщины, а он позже добровольно отказался от своих водительских прав.

Принц Филипп женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой. Он был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства.У супругов четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.

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