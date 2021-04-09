Ушел из жизни принц Филипп

«С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», — говорится сообщении королевской семьи.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

Флаги на знаковых зданиях в Великобритании в знак траура опущены наполовину, передает The Guardian.

Газета отмечает, что здоровье принца Филиппа последнее время медленно ухудшалось. Его последнее публичное выступление состоялось в 2017 году во время парада королевских морских пехотинцев перед Букингемским дворцом. С тех пор он редко появлялся на публике, проводя большую часть своего времени в поместье королевы в Норфолке, хотя и переезжал к ней в Виндзорский замок во время карантина из-за пандемии. В 2018 году он присутствовал на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл и был замечен сидящим рядом с королевой на матче по поло в Виндзорском Большом парке.

Несмотря на то, что Филипп жил тихо вне поля зрения общественности, он попал в заголовки газет, из-за автоаварии в январе 2019 года. Тогда пострадали две женщины, а он позже добровольно отказался от своих водительских прав.

Принц Филипп женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой. Он был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства.У супругов четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.