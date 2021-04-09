Павел Чиков: КС признал неконституционной статью УК «Побои»

Конституционный суд РФ принял важное решение о неконституционности статьи 116.1 УК РФ «Побои».

КС РФ рассмотрел в заочном процессе (без личного участия сторон) жалобу Людмилы Саковой из Оренбургской области и вынес Постановление №11-П. Здесь о ней подробнее.

Суть проблемы в следующем. Многие жители страны, особенно, женщины, живут в перманентной ситуации домашнего насилия. Это чаще всего супруг или сожитель, но нередко и другой член семьи - отец или как в деле Саковой - брат.

Уголовная ответственность по таким делам раньше относилась к преступлениям небольшой тяжести. Виновник (в лучшем случая) получал минимальное наказание и возвращался в семью. В 2016 году статью о побоях и вовсе перевели в КоАП, введя так называемую административную преюдицию. То есть впервые совершенное домашнее насилие стало административкой. И только в случае повторного совершения в течение года можно было возбудить уголовное дело. Притом частного обвинения - когда жертва сама должна доказывать вину избившего у мирового судьи.

Поскольку домашние насильники, как правило, серийные, сразу возникла ситуация «третьего» раза. На практике получилась - административка, потом уголовка, а потом (внимание!) снова административка, поскольку ответственности за рецидив УК РФ не предусматривает. А судить более строго, чем позволяет уголовный закон, нельзя. И брат Саковой снова и снова возвращался домой и избивал сетру и ее ребенка.

КС РФ сказал, так не пойдет, надо что-то делать. Задним числом, конечно, брата законопатить в тюрьму нельзя, но надо придумать, как компенсировать страдания заявительнице и другим попавшим в такую же ситуацию. К главное, нужно (снова!) поменять статью о побоях в УК РФ, чтобы серийные домашние насильники получали адекватно деяниям.

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