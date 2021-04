Москва запугивает Киев и проверяет на прочность Вашингтон

Как пишет The Insider со ссылкой на CIT, расследователи проанализировали открытые данные, чтобы понять, о каком масштабе войск в этом районе сейчас идет речь. Там заявляют, что такие приготовления нельзя назвать учениями, о которых говорит Москва.Видеозаписи с колоннами и эшелонами российской военной техники, двигающейся к украинской границе, появились в интернете в конце марта. CIT со слов очевидцев писала, что машины были замечены, в том числе на Крымском мосту, который связывает российские регионы с полуостровом. На основе записей аналитики делают вывод, что к границам передвигаются мотострелковые, артиллерийские, десантные, и, вероятно, танковые части. По данным маршрутов железнодорожного транспорта, их перебрасывают в Крым и Воронежскую область. В числе войск заметили те, что уже участвовали в войне на Донбассе, например, 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, бойцы которой известны как «псковские десантники». Также, сообщает CIT, к границе с Украиной движется техника 74-й мотострелковой бригады и мотострелки и артиллеристы из Кемеровской области.В марте командование ВС Украины сообщало, что на границе двух стран находятся 28 батальонно-тактических групп (около 20 тыс. военнослужащих). Источники The New York Times тогда оценивали численность военнослужащих, переброшенных в этот район, в 4 тыс. человек.«Мы ожидаем, что в скором времени станут известны конечные пункты прибытия российской техники (после разгрузки их везут на автовозах в направлении границы). После этого можно будет более достоверно оценивать численность группировки по спутниковым данным. Однако уже сейчас можно говорить, что подобной концентрации войск мы не видели со времен горячей фазы войны в Украине в 2014–2015 годах», — отмечают аналитики.Ранее в ответ на заявления ВС Украины и публикации в западных СМИ пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков призвал «не беспокоиться», также власти объяснили замеченную переброску сил учениями Южного военного округа. The Insider пишет, что военный эксперт из американской исследовательской организации CNA Майкл Кофман назвал это объяснение неубедительным, потому что заявления о тренировках появились после сообщений СМИ о движении войск и не объясняют географию передислокации, так как техника и военнослужащие едут из разных регионов, «от Пскова до Дагестана и Кемеровской области». При этом следующие крупные стратегические учения, «Запад-2021», намечены только на сентябрь, а на тренировках сил России и Белоруссии такой концентрации сил не бывало. Также издание призывает не верить заявлениям о том, что эти действия являются ответом на переброску украинских сил в Крым и на Донбасс. В публикации говорится, что о передвижениях украинских эшелонов стал известно в марте, тогда как первые известные аналитикам видео с российской военной техникой появились месяцем ранее.«На данный момент мы не наблюдаем очевидных признаков подготовки непосредственно к вторжению в Украину (например, российских колонн у самой границы вроде той, что видел британский журналист Шон Уокер в августе 2014 года). Имеющаяся у нас информация позволяет предварительно согласиться с выводами различных политологов о том, что цель переброски — запугать украинское руководство (в последнее время предпринявшее ряд шагов против лиц и организаций, которые в Украине считаются «агентами влияния» России), а также «проверить на прочность» новую американскую администрацию», — делают выводы специалисты CIT.