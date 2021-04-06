Арктический плацдарм

Эксперты по оружию и западные чиновники выражают особую озабоченность по поводу беспилотного подводного комплекса «Посейдон». Его разработка идет быстрыми темпами, новые испытания запланированы на этот год. В ноябре прошлого года Кристофер Форд, тогдашний помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению, заявил, что «Посейдон» предназначен для «затопления прибрежных городов США радиоактивными цунами», отмечает CNN.

На спутниковых снимках, которые публикует телеканал на своем сайте, показано резкое и непрерывное наращивание российских военных баз и оборудования на арктическом побережье, а также подземных хранилищ, вероятно, для «Посейдона» и другого нового высокотехнологичного оружия. Российская техника в районе Крайнего Севера включает бомбардировщики и истребители, а также новые радиолокационные системы у побережья Аляски.

Наращивание мощи России сопровождалось и перемещением войск и техники НАТО и США. Например, американские бомбардировщики, дислоцированные на норвежской авиабазе, недавно завершили миссии в восточной части Баренцева моря. В августе официальные лица США признали присутствие в этом районе своей подводной лодку невидимки.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента сказал CNN: «Русские явно бросают военный вызов в Арктике», включая переоборудование старых баз времен холодной войны и строительство новых объектов на Кольском полуострове недалеко от Мурманска. «Это имеет значение для Соединенных Штатов и их союзников, не в последнюю очередь потому, что создает возможность проецировать силу до Северной Атлантики», — отметил собеседник телеканала.

Спутниковые снимки показывают методичное укрепление аэродромов и баз вдоль арктического побережья России за последние пять лет. Базы находятся на территории России и являются частью законной защиты ее границ и береговой линии, но в США выражают обеспокоенность по поводу того, что эти силы могут быть использованы для установления фактического контроля над территориями Арктики, которые находятся дальше и вскоре станут свободными ото льда.

«Россия модернизирует аэродромы советских времен и радарные установки, строит новые порты и поисково-спасательные центры, а также наращивает свой флот, состоящий из атомных и традиционных ледоколов, — говорит представитель Пентагона Томас Кэмпбелл. — Она также расширяет свою сеть противовоздушных и прибрежных ракетных систем, тем самым усиливая возможности по предотвращению доступа и блокированию территорий над ключевыми частями Арктики».

Кэмпбелл также отметил недавнее создание сил быстрого реагирования на двух арктических аэродромах — Рогачево и Анадырь. В ноябре Россия заявила об успешном испытании противокорабельной гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», добавил он.

«Циркон» и «Посейдон» являются оружием нового поколения, которым Владимир Путин в 2018 году обещал изменить стратегию игры в быстро меняющемся мире. В то время официальные лица США презирали новое оружие как технически надуманное и невероятное, но, похоже, оно приближается к состоянию полной боевой готовности. На прошлой неделе ТАСС со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе сообщило о проведении успешных испытаний «Циркона» с военного корабля «Адмирал Горшков».

Чрезвычайная климатическая ситуация с неожиданной скоростью разрушила многие естественные защитные сооружения России на ее севере, такие как стены из листового льда. «Таяние идет быстрее, чем ученые предсказывали или считали возможным несколько лет назад, — говорит собеседник CNN в Госдепартаменте. — С точки зрения физического доступа в ближайшие десятилетия это будет драматическая трансформация».

Чиновники в США также выразили обеспокоенность очевидным стремлением Москвы повлиять на Северный морской путь, который проходит между Норвегией и Аляской вдоль северного побережья России через Северную Атлантику. СМП потенциально вдвое сокращает время, необходимое для доставки контейнеров в Европу из Азии через Суэцкий канал. «Росатом» в феврале обнародовал видео с дронов, на котором танкер «Кристоф де Маржери» впервые завершает маршрут через Арктику зимой в сопровождении атомного ледокола «50 лет Победы», совершающего путешествие.

Россия стремится использовать СМП как «крупный международный морской путь», но Кэмпбелл выразил озабоченность по поводу правил, которые Москва пытается ввести для судов, следующих по этому маршруту. «Российские законы, регулирующие транзиты по СМП, превышают полномочия России по международному праву», — считает представитель Пентагона.

«Они требуют, чтобы на любом судне, проходящем по СМП через международные воды, был российский лоцман, который вел судно. Россия также пытается потребовать от иностранных судов получения разрешения перед заходом в СМП», — пояснил он.

Элизабет Бьюкенен, преподаватель кафедры стратегических исследований в австралийском Университете Дикина, отмечает, что «лед становится все тоньше в течение большей части года, что делает СМП коммерчески выгодным для использования в качестве транспортной артерии. Это может изменить мировое судоходство, а вместе с ним и движение более 90% всех товаров по всему миру».

Представитель Госдепартамента считает, демонстрация военной мускулатуры на севере — ключ к стратегии ядерной обороны Москвы, а также может быть попыткой навязать свою власть более широкой территории.