Личные интересы

«70% сенаторов продвигают интересы различных групп: силовых структур, регионов, госкорпораций и различных отраслей экономики. И лишь 30% в продвижении интересов не замечены», — говорится в документе.
К примеру, член Совета Федерации от Калининградской области Алексей Коротков был соавтором закона о правилах использования кассовой техники. Документ, принятый в 2018 году, позволил компаниям и ИП при продаже через вендинговые автоматы не печатать чек и не отправлять его клиенту. При этом, указывают авторы исследования, в числе резидентов ОЭЗ Калининградской области есть компания «Балтстрой» с проектом производства таких автоматов и комплектующих к ним. СМИ называют владелицу фирмы Веронику Коротковой супругой сенатора.
Член СФ от Ингушетии Белан Хамчиев в 2016 году, на посту депутата Госдумы, поддержал законопроект об изъятии сельхозземель при их нецелевом использовании. По документу, через три года нахождения в собственности надел могут изъять, если деятельность на нем причиняет вред природе и снижает плодородность земли. При этом Хамчиев сам связан с сельским хозяйством. Его младший брат Бекхан является совладельцем одного из крупнейших в стране производителя яблок, компании «Сад-гигант».
Сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев оказался владельцем доли в крупнейшем вертолетном парке региона, компании Витязь-Аэро, которая перевозит туристов, грузы и занимается спасательными работами. В 2020 году Пономарев в составе группы сенаторов внес законопроект о снятии ограничений на вырубку деревьев на приаэродромных территориях, а в 2014 году был соавтором документа о снятии части ограничений для гражданской авиации. Оба документа не нашли поддержки.
Коллега Пономарева по региону Борис Невзоров, как пишут авторы исследования, вместе с дочерьми являются совладельцами нескольких рыбодобывающих и перерабатывающих компаний. В 2018 году Невзоров был соавтором законопроекта о рыболовстве, в котором предлагалось продлевать договоры о квотах на добычу рыбы и закреплении переходных правил при переоформлении рыбопромысловых участков. Одна из компаний, с которой связан сенатор, тогда имела доли квот на добычу, и документ был бы для нее выгодным. Правда, затем законопроект отклонили.
*«Трансперенси Интернешнл — Россия» — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.