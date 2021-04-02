В России количество молодых ученых снизилось почти на 20%

С 2010 по 2019 годы количество молодых ученых в возрасте до 29 лет в России годы уменьшилось почти на 20%. Об этом говорится в сборнике «Индикаторы науки: 2021» Высшей школы экономики, передает ТАСС.

«Если в 2010 году самой многочисленной группой ученых были исследователи до 29 лет — свыше 71,1 тыс. человек, — то в 2019 году этот показатель упал до 58,5 тыс. человек. За это же время численность персонала, занятого исследованиями и разработками, сократилась с 736,5 тыс. до 682,5 тыс. человек. Из них собственно исследователи – без техников и вспомогательного персонала — 348,2 тыс. человек», — пишут авторы сборника.

Самая многочисленная группа ученых — это исследователи возрастом от 30 до 39 лет (их более 95 тыс. человек). Свыше 60% ученых заняты в технических науках, 22,8% — в естественных, 5,6% — в общественных, и 4,1% — в медицинских.

Россия по весу в общемировом числе статей в научных изданиях, индексируемых в международной базе данных Scopus, находится на 12-й строчке с показателем 73,4 тыс. статей (3,2% от общего числа). Аналогичное место страна занимает и по патентной активности с показателем 29,2 тыс. патентов (0,9% от общемирового числа). Абсолютные лидеры в этих рейтингах — Китай, на который приходится 23,7% научных статей и 40,4% патентов в мире, и США — 20,3% и 15,9% соответственно.

Согласно целям нацпроекта «Наука», в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Кроме того, среди целей — вхождение в топ-5 стран по числу статей в журналах, индексируемых международными базами данных, вхождение в топ-5 по числу исследователей. Также должна быть увеличена доля молодых исследователей.