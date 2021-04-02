Признанный иноагентом ФБК* проверят на экстремизм

Прокуратура начала проверку Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального на экстремизм. Об этом в эфире канала «Навальный Live» директор организации Иван Жданов.

Ведомство решило проверить, исполняет ли фонд «законодательство о некоммерческих организациях и противодействии экстремистской деятельности», пишет «Медиазона» со ссылкой на постановление. Прокуратура собирает информацию о структуре ФБК* и его участниках, отчеты о «проделанной работе, финансово-хозяйственной деятельности», а также об «источниках формирования денежных средств» и другого имущества. Кроме того, ведомство интересует аудиторские отчетности, «информация о доходах и расходах», в том числе бухгалтерские отчетности и «список полученного целевого финансирования с разбивкой по годам».

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.