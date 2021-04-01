40% медиков заявили о нехватке вакцины от коронавируса в их регионах

Исследование проводили «Левада-центр»* и сообщество «Врачи РФ». Они сделали вывод о том, что в регионах чаще наблюдается нехватка препарата, тогда как в Москве он в избытке. Так, меньше всего вакцины оказалось в Уральском ФО — ее наличие превысило потребности только в 15% случаев, в 62% наблюдается дефицит. Далее идут Сибирский и Северо-Западный ФО (в обоих наличие вакцины превышает потребность в ней только в 24% случаев). В Москве избыток вакцины наблюдается в 64% случаев.
Сообщения о нехватке вакцины от коронавируса несколько месяцев приходят из различных регионов. В Санкт-Петербурге спустя несколько дней после открытия прививочных пунктов в торговых центрах их начали закрывать из-за нехватки препарата. Сообщалось, что партии распределяет федеральный центр, и задержки происходят регулярно.
*«Левада-центр» — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.