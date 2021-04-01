В Гонконге известных активистов признали виновными в организации незаконных протестов

Тюремные сроки грозят ветеранам демократического движения в Гонконге — суд признал их виновными в организации несанкционированных акций протеста в августе 2019 года. Как сообщает Би-би-си, среди осужденных — медиамагнат, миллиардер и владелец крупнейших оппозиционных изданий Джимми Лай и председатель оппозиционной Демократической партии Мартин Ли, а также пятеро бывших местных депутатов. Приговор им огласят 16 апреля.

Процесс против демократов начался после принятия в июле 2020 года закона о национальной безопасности, позволяющего применять китайские национальные законы на территории Гонконга. Оппозиция, правозащитники и международная общественность называли его инструментом подавления демократических свобод. В рамках закона о безопасности жителям грозит пожизненное заключение за любую деятельность, которую Пекин сочтет угрозой для своей власти над территорией, включая призывы к независимости и сотрудничество с нежелательными иностранными организациями.

72-летний Джимми Лай, владелец издательского дома Next Digital, лично участвовал в протестах, критиковал китайские власти, ездил в Вашингтон и встречался с госсекретарем США Майком Помпео. Принадлежащая ему газета Apple Daily публиковала критические по отношению к правительству КНР и администрации Гонконга материалы. 82-летнего Мартина Ли, основателя первой демократической партии Гонконга называют отцом демократии, он ветеран движения.