На «кремлевском» карантине заработали свои

С марта прошлого года люди, встречающиеся с Владимиром Путиным, регулярно проводят по несколько недель в кремлевских санаториях и пансионатах — там они проходят «антиковидный» карантин, чтобы не заразить президента, который только недавно, по уверению Кремля, сделал первую прививку от коронавируса. Как пишет Би-би-си, Управление делами президента получило из резервного фонда правительства на меры против распространения COVID-19 более 6,4 млрд руб., при этом 1,2 млрд из них выделено секретным распоряжением кабинета министров. Именно из этих денег частично оплачивались услуги обсервации тех, кто встречался с Путиным. Заказывали эти услуги в 12 гостиницах и санаториях Москвы, Подмосковья, Сочи и Ялты. Потрачено 2,6 млрд руб.

Первыми на карантин отправились 26 марта 2020 года 60 сотрудников Специального летного отряда «Россия». Это случилось на следующий день после объявления Путиным введения с 1 апреля «нерабочей» недели. Затем в стране фактически был введен локдаун. С тех пор изоляция авиаторов, а также водителей, медиков и просто людей, встречающихся с Путиным, стала распространенной практикой. За год таких заездов в кремлевские санатории и отели было больше сотни.

Самое крупное государственное финансирование получили санатории «Ватутинки» и «Десна» в Москве, а также «Дагомыс» и «Русь» в Сочи — субсидии и госконтракты на обсервацию составили более двух млрд руб. Эти учреждения с марта прошлого года перевели на «спецобслуживание», и заказать номера в них сейчас нельзя.

Вообще все гостиницы и здравницы, задействованные в операции, принадлежат Управлению делами президента. Соответственно деньги обращаются внутри его структур, то есть частные гостиницы и пансионаты, пострадавшие от кризиса, не имеют доступа к этому финансированию, отмечается в расследовании.

Специальный летный отряд «Россия» в итоге стал самым крупным официальным заказчиком. Как минимум в двух гостиницах для него забронированы номера до весны 2022 года. Главные пассажиры отряда — Путин и премьер Михаил Мишустин. Большинство контрактов с гостиницами заключались с указанием цели «санитарно-эпидемиологического благополучия» охраняемых лиц. Все договоры в одном из самых конкурентных и пострадавших от кризисов секторов экономики заключались без проведения аукционов.

Кроме авиаторов люксовый карантин пришлось пройти также сотрудникам администрации президента, личным фотографам и операторам Путина и части съемочной группы программы «Москва.Кремль. Путин». Обсервацию прошли 80 ветеранов, приглашенных на парад в честь 75-летия победы и журналисты, которые очно присутствовали на пресс-конференции Путина 17 декабря.