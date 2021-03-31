Навальный объявил голодовку

Политик объяснил объявление голодовки тем, что администрация колонии не дает ему лекарств, а также не разрешает пригласить врача. При этом состояние здоровья становится хуже: «Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает».«Вместо медицинской помощи у меня пытка лишением сна (будят 8 раз за ночь), и администрация, подговаривающая зэков-активистов (aka «козлы») запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг моей кровати. Те так и говорят: «Леша, извини, но мы тупо боимся. Это же Владимирская область. Жизнь зэка стоит меньше пачки сигарет», — пишет Навальный.«Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами», — заключает он. Соответствующее заявление он направил начальнику ИК-2.

Во ФСИН ранее состояние политика называли «удовлетворительным», с чем не соглашались адвокаты. «Его не просто не лечат, а идет сознательная стратегия на подрыв его здоровья, — заявлял 25 марта адвокат Вадим Кобзев. — В течение 4-х недель он ежедневно жаловался на острую боль в спине и никакой медпомощи демонстративно не получал. Все это, естественно, привело к тому, что началось осложнение и сейчас у него потеря чувствительности правой ноги, острые боли, нога перестает слушаться и такими темпами ему понадобятся костыли». Навальный уже писал, что ему тяжело и больно даже встать с кровати.

После замены условного срока на реальный политик находится в ИК-2 города Покрова. В колонии ему не только отказывают в качественной медицинской помощи, но и как «склонного к побегу» каждый час будят по ночам будят для проверки, и уже выписали шесть взысканий.

На необходимость соблюдения прав Навального в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека, а также на важность сохранения его здоровья 30 марта обратили внимание президента Владимира Путина лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.