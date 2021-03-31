Региональные антирекорды в борьбе с COVID-19

В 2020 году в России умерли 2 млн 124 тыс. человек, что на 20% или на 321 тыс. больше, чем было бы без коронавируса, и в два раза больше, чем умерло от коронавируса по официальным данным, пишет издание, отмечая, что это еще оптимистичная оценка. Так, по расчетам Дмитрия Кобака из Тюбингенского университета, избыточная смертность в России за период эпидемии коронавируса оказалась еще больше — 414 тыс. человек. Это второй в мире результат после США, где «сверхпланово» умерли 560 тыс. При этом население в США в 2,5 раза больше, чем в России. По оценке Кобака, Россия на втором месте также по избыточной смертности в расчете на население — 282 случая на 100 тыс. человек. Лидер здесь — Перу с 482 случаями на 100 тыс. населения.

«Чечня по итогам 2020 года — лидер по избыточной смертности среди регионов России: прирост 43%, то есть умерло почти в 1,5 раза больше людей, чем прогнозировал Росстат до коронавируса. Другие северокавказские регионы — тоже в лидерах по приросту смертей, — пишет «Проект». — Вверху списка также несколько крупных густонаселенных регионов в европейской части России и Сибири. В хвосте — отдаленные малонаселенные территории. В Бурятии и Магадане прирост по итогам года почти нулевой, а на Чукотке число смертей вообще сократилось относительно прогноза».

Издание отмечает, что в Ингушетии и Чечне — лидерах по приросту смертности — к началу 2020 года было 44-55 больничных коек на 10 тыс. населения, а на Сахалине и в Магадане — более 100. Именно регионы с изначальным дефицитом медицинского персонала и коек оказались в итоге в числе самых пострадавших.

Официально у многих регионов-лидеров по приросту смертности низкие цифры смертности от коронавируса. Это отмечено в Татарстане, Мордовии, Пензенской области и Чечне.