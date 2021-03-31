Не получилось с «Железным Феликсом», взялись за вуз

Обращение в Генпрокуратуру и СК с требованием провести проверку в отношении Университета свободных искусств и наук в Петербурге направил Координационный совет некоммерческих организаций. Авторы письма считают, что вуз может быть «тесно аффилирован» с иностранными НКО, подконтрольными американо-венгерскому финансисту Джорджу Соросу, а Фонд Сороса был признан в России нежелательной организацией, пишет «КоммерсантЪ». В заявлении указано, что Университет может стать одной из частей «глобальной сети подконтрольных образовательных учреждений для воспитания молодежи в прозападном ключе, формирования протестного электората, насаждения враждебной идеологии по отношению к своей стране».

Университет пока еще создается на основе одноименного факультета Санкт-Петербургского университета, который возглавляет председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Как отмечает политолог Алексей Макаркин, КС НКО руководит глава организации «Сильная Россия» Антон Цветков, который более известен как один из основателей организации «Офицеры России». Зампред координационного совета Максим Бардин — одновременно член высшего совета «Сильной России». Другой зампред Михаил Контарев — член президиума «Офицеров России». Зампред Илья Зотов в прошлом был одним из руководителей совета сторонников «Единой России» во Владимирской области. Нынешний глава президиума «Офицеров России» Сергей Липовой также входит в состав президиума координационного совета.

«Недавно «Офицеры России» выступили за возвращение «Железного Феликса» на Лубянку. Не получилось. Так что просьба возглавляемого Цветковым координационного совета не выглядит необычной — она вписывается в тот же «силовой» и антилиберальный тренд», — заключает Алексей Макаркин.

В начале марта большинство членов ученого совета СПбГУ проголосовали за отделение факультета свободных искусств и наук. О возможной реорганизации факультета, деканом которого является Алексей Кудрин, стало известно в конце февраля. Позже стало известно, что университет начнет прием студентов уже в этом году. Новым учредителем Университета свободных искусств и наук станет министерство образования и науки России.

По словам Кудрина, в правительстве и министерстве образования одобрили программы вуза. «Хотим продвигать в стране модель liberal arts — модель свободных искусств и наук, помогать другим университетам с ней освоиться, стать центром экосистемы этого подхода к образованию», — говорил Кудрин.

Вопрос о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве был поднят в феврале, когда восстановить монумент основателю ВЧК предложили несколько писателей, в том числе Захар Прилепин и Александр Проханов. К обращению присоединились и в организации «Офицеры России», именно их инициатива официально стала причиной рассмотрения проблемы. В Общественной палате Москвы было решено провести голосование, но в качестве альтернативы предложили только кандидатуру Александра Невского. В итоге мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что памятника на Лубянской площади установлено в ближайшее время не будет, так как монумент должен объединять общество, а не раскалывать его. «После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», — писал Собянин, обещав вернуться к этому вопросу позже.