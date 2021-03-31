Путин доминирует

В Российской Федерации существует высокоцентрализованная авторитарная политическая система, в которой доминирует президент Владимир Путин. Госдума и Совет Федерации не имеют независимости от исполнительной власти. Выборы в Думу 2016 года и президентские выборы 2018 года были отмечены обвинениями во вмешательстве правительства и манипулировании избирательным процессом, включая исключение значимых кандидатов от оппозиции. 1 июля голосование по поправкам к Конституции не соответствовало международным избирательным стандартам. Так начинается многостраничный доклад Госдепа США, посвященный соблюдению прав человека в России за 2020 год.

Отдельный абзац документа посвящен Крыму. «Оккупация страной и предполагаемая аннексия украинского Крымского полуострова продолжали оказывать значительное и негативное влияние на ситуацию с правами человека там. Российское правительство продолжало вооружать, обучать, руководить и сражаться вместе с возглавляемыми Россией сепаратистскими силами на востоке Украины <…> Власти также проводили политически мотивированные аресты, задержания и судебные процессы над гражданами Украины в России, многие из которых утверждали, что подвергались пыткам».

К существенным проблемам с правами человека Госдеп США отнес также:

внесудебные казни и попытки, в том числе представителей ЛГБТ в Чечне;

похищения; пытки со стороны правоохранительных органов, которые иногда заканчивались смертью, а иногда сопровождались сексуальным насилием или карательным психиатрическим заключением;

суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах; произвольные аресты и задержания;

наличие политических заключенных;

политически мотивированные репрессалии против лиц, находящихся за пределами страны;

грубое произвольное вмешательство в частную жизнь;

подавление свободы слова и СМИ, включая использование «антиэкстремистского» и другого законодательства для борьбы с инакомыслием и преследованием религиозных меньшинств, насилие над журналистами, блокировку и фильтрацию интернет-контента;

жесткое подавление права на мирные собрания, свободы объединений, включая чрезмерно ограничительные законы об «иностранных агентах» и «нежелательных иностранных организациях»;

ограничение свободы вероисповедания; принудительное возвращение беженцев;

ограничение на участие в политическом процессе, включая ограничение возможности кандидатов от оппозиции занимать госдолжности и проводить политические кампании

К каждому из этих и других пунктов авторы доклада приводят ряд конкретных примеров. Освещена и история Алексея Навального. «По достоверным сообщениям, сотрудники ФСБ России использовали нервно-паралитическое вещество, чтобы отравить Навального», — говорится в документе.