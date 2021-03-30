Макрон и Меркель обсудили с Путиным Навального

Меркель и Макрон обратили внимание Путина на положение Навального и на необходимость соблюдения его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека, а также на важность сохранения его здоровья, сообщила пресс-служба президента Франции.

В сообщении Кремля говорится, что «в связи с поднятым партнерами вопросом об А.Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела».

Ранее обеспечить Навальному качественное медобслуживание и условия содержания призывали главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии, а также представитель ЕС. Открытое обращение подписывали отечественные журналисты, правозащитники, деятели культуры. Во ФСИН состояние политика называли «удовлетворительным», хотя его адвокаты, да и сам политик говорят об обратном.

«Его не просто не лечат, а идет сознательная стратегия на подрыв его здоровья, — заявлял 25 марта адвокат Навального Вадим Кобзев. — В течение 4-х недель он ежедневно жаловался на острую боль в спине и никакой медпомощи демонстративно не получал. Все это, естественно, привело к тому, что началось осложнение и сейчас у него потеря чувствительности правой ноги, острые боли, нога перестает слушаться и такими темпами ему понадобятся костыли».

Навальный из колонии писал, что ему тяжело и больно даже встать с кровати: «Жалобы берут, но ничего не делают. Неделю назад смотрела меня тюремный врач и стала давать две таблетки ибупрофена, но диагноза я так и не знаю».

После замены условного срока на реальный политик находится в ИК-2 города Покрова. В колонии ему отказывают в качественной медицинской помощи, как «склонного к побегу» каждый час будят по ночам будят для проверки, и уже выписали шесть взысканий.