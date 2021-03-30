Сменивший несколько высоких постов в Чечне 30-летний брат Кадырова собрался в Госдуму

30-летний Хас-Магомед Кадыров, который, как сообщают СМИ, является четвероюродным братом главы Чечни Рамзана Кадырова намерен участвовать в праймериз «Единой России» в качестве кандидата в депутаты Госдумы. «Открытые медиа» пишут, что он примет участие в праймериз, чтобы выдвинуться по списку партии.

Карьеру на госслужбе Хас-Магомед Кадыров начал в 26 лет, когда в декабре 2017 года Рамзан Кадыров назначил его главой грозненской полиции. После этого он успел поработать врио мэра чеченского Аргуна и секретарем Совета экономической и общественной безопасности республики. В 28 лет он получил новый пост руководителя администрации правительства республики, а в марте 2021 года стал врио мэра Грозного.

Ранее на праймериз ЕР в Чечне уже зарегистрировались действующие парламентарии от республики, в том числе депутат и ближайший соратник Рамзана Кадырова Адам Делимханов. Предварительное электронное голосование «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая.