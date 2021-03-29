Елена Лукьянова о судьбах врачей Навального

26 марта в Омске в возрасте 62 лет скончался заведующий отделением травматологии и ортопедии БСМП № 1, заслуженный врач России Рустам Агишев.В БСМП №1 Агишев работал с 1990 года и хорошо знал обо всем, что происходило в медучреждении. Официальный диагноз - последствия инсульта.

4 февраля 2021 года в возрасте 55 лет умер заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации БСМП №1, кандидат медицинских наук Сергей Максимишин. Официальный диагноз - сердечный приступ.

В ноябре 2020 года главврач Омской БСМП №1 Александр Мураховский покинул свой пост в связи с назначением на должность министра здравоохранения Омской области.

В октябре 2020 года из БСМП № 1 уволился заместитель главного врача, начмед Анатолий Калиниченко. В период нахождения Навального в омской больнице он занимался коммуникацией с врачами санавиации ФРГ, а также контролировал транспортировку Навального до борта немецкого самолета.

Источник