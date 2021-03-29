Алексей Навальный о взысканиях в СИЗО и колонии

Видимо, песня «Bad Guy» - саундтрек моего тюремного срока. По крайней мере, ее явно слушал кремлевский чиновник, составляя для меня план наказаний. Слушал и приговаривал: you’re the baaaaad guy.



В российских тюрьмах есть два основных взыскания: выговор и водворение в ШИЗО.



Получаешь два выговора и можешь уехать в ШИЗО, а штука это неприятная, условия там близки к пыточным.



В моем портфолио плохого парня уже есть:

- Признан склонным к побегу в «Кремлевском централе»

- 4 выговора за 2 недели в СИЗО «Кольчугино»

- 6 выговоров за 2 недели в ИК-2 «Покров».



Есть на рассмотрении штук 20 рапортов, включая такие, как:

- Встал с кровати на 10 минут раньше команды «подъем»

- Отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: «Пойдемте лучше кофе попьем»

- Отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской

- На встрече с адвокатами был в футболке (не шучу)



Жду выговора с формулировкой «широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать».



Выговоры мне выносит дисциплинарная комиссия из 7 человек. И когда они отчитывают меня, сидя под портретом Путина, я вспоминаю, как в школе меня отчитывали на педсовете. Очень похоже.



- Не спорь, Навальный, с учителем истории, он лучше все знает. Те, кто много спорит, идут по наклонной и рано или поздно оказываются в тюрьме.



Что характерно, они были правы!



Не нарушайте правил!



(Но все-таки обязательно немножечко нарушайте 😉)

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