Алексей Навальный о взысканиях в СИЗО и колонии

Видимо, песня «Bad Guy» - саундтрек моего тюремного срока. По крайней мере, ее явно слушал кремлевский чиновник, составляя для меня план наказаний. Слушал и приговаривал: you’re the baaaaad guy.
В российских тюрьмах есть два основных взыскания: выговор и водворение в ШИЗО.
Получаешь два выговора и можешь уехать в ШИЗО, а штука это неприятная, условия там близки к пыточным.
В моем портфолио плохого парня уже есть:
- Признан склонным к побегу в «Кремлевском централе»
- 4 выговора за 2 недели в СИЗО «Кольчугино»
- 6 выговоров за 2 недели в ИК-2 «Покров».
Есть на рассмотрении штук 20 рапортов, включая такие, как:
- Встал с кровати на 10 минут раньше команды «подъем»
- Отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: «Пойдемте лучше кофе попьем»
- Отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской
- На встрече с адвокатами был в футболке (не шучу)
Жду выговора с формулировкой «широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать».
Выговоры мне выносит дисциплинарная комиссия из 7 человек. И когда они отчитывают меня, сидя под портретом Путина, я вспоминаю, как в школе меня отчитывали на педсовете. Очень похоже.
- Не спорь, Навальный, с учителем истории, он лучше все знает. Те, кто много спорит, идут по наклонной и рано или поздно оказываются в тюрьме.
Что характерно, они были правы!
Не нарушайте правил!
(Но все-таки обязательно немножечко нарушайте 😉)