Суд в Ростове-на-Дону арестовал Юрия Жданова, отца директора ФБК* Ивана Жданова. По мнению соратника Алексея Навального, уголовное дело о превышении должностных полномочий связано именно с его оппозиционной деятельностью.

«Отец работал на Севере, в Ненецком округе в поселке Искателей, сначала был заместителем главы, последние годы дорабатывал на какой-то невысокой поселковой должности и уже с лета прошлого года как на пенсии, — рассказывает Иван Жданов. — Дело заключается в том, что он в составе жилищной комиссии рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма. Оказалось позже, что эта семья уже получала жилищную субсидию. Договор расторгли, квартиру администрация вернула по суду. Вот и все. Серьезно. Рекомендовал главе выделить квартиру по договору социального найма женщине».

Жданов отмечает, что глава поселка, который собственным распоряжением выделил квартиру, не является даже фигурантом этого дела: «Отцу не первый раз придумывают какое-то дело, постоянные проверки ФСБ, МВД, СК начались еще с 2016 года, когда я пошел на выборы в Барвихе. И ничего не могли накопать. И по этому случаю уже год назад проводили проверку и ничего криминального не находили».

«Абсолютно очевидно, что на него оказывают политическое давление из-за деятельности сына. Это ужасная новая реальность, когда за политические взгляды подвергаются преследованию не только оппозиционные политики, но их семьи», — уверены в команде Навального.

Политик Илья Яшин называет это «любимым приемом чекистов во власти»: «Бить по близким, брать в заложники родственников».

«Сын за отца не отвечает», а вот отец за сына... Брат за брата... Дойдем и до сыновей. В войне бандитов с «внутренними врагами» правил нет», — констатирует политик Дмитрий Гудков.

Юрию Жданову 66 лет, по словам сына, к этому возрасту у него накопилось множество болезней: «Я не думаю, что в его состоянии уже возможно пройти СИЗО, не потеряв остатки здоровья, если вообще можно пройти это».

«Путин окончательно решил раскрыть себя полностью. Больший уровень отмороженности будет, только когда начнет убивать детей за дела отцов. Отцов за дела детей уже начал. Я не буду скрывать, для меня это самое страшное, что могло случиться», — пишет Иван Жданов.

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.