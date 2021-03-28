В ООН назвали действия военных в Мьянме массовыми убийствами

«Массовым убийством» специальный докладчик ООН по Мьянме Том Эндрюс назвал расстрел демонстрантов в День вооруженных сил страны. По его словам, военная хунта «покрыла День ВС Мьянмы позором, совершив массовое убийство мужчин, женщин и очень маленьких детей по всей стране», передает DW.

«Вопрос заключается в том, какую позицию занимает сейчас международное сообщество. Некоторые страны в буквальном смысле поддерживают хунту в Мьянме. Некоторые произносят сформулированные под кальку слова соболезнования. Другие предлагают разрозненные, нескоординированные действия. А кто-то просто молчит. «Уже давно пришло время для серьезных, скоординированных действий», — заявил Эндрюс.

Совет Безопасности ООН должен проанализировать кризис, а в случае если Совбез ООН не сможет начать действовать, необходимо немедленно созвать внеочередной международный саммит для обсуждения положения в Мьянме, считает он. Эндрюс предлагает перекрыть доступ путчистов к финансовым фондам страны, пополняющимся за счет продажи нефти и газа, а также лишить силовиков доступа к вооружениям и технологиям двойного назначения. Кроме этого, необходимо начать расследование в отношении тех, кто несет ответственность за ужасные деяния, жертвами которых стали жители Мьянмы, указывает спецдокладчик ООН.

27 марта, в День ВС Мьянмы десятки человек вышли с протестом на улицы страны. Силовики застрелили более 100 мирных жителей, в том числе несколько детей. В общей сложности с начала путча в Мьянме число жертв среди мирного населения превысило 440 человек.

Главнокомандующие ВС 12 стран опубликовали совместное заявление, в котором резко осудили применение силами безопасности Мьянмы летального оружия в отношении протестующих. Профессиональная армия следует международным стандартам поведения и несет ответственность за защиту народа, которому служит, а не за причинение ему вреда, говорится в совместном заявлении, которое подписали представители Австралии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Канады, Италии, Нидерландов, Новой Зеландии, США, Южной Кореи и Японии. Они призвали Вооруженные силы Мьянмы прекратить насилие и приложить усилия к восстановлению уважения и доверия со стороны жителей республики. Россия ранее отправила своих военнослужащих в Мьянму для участия в ежегодном параде. Главнокомандующий вооруженными силами страны Мин Аун Хлайн назвал РФ «подлинным другом Мьянмы».