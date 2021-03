Суэцкий канал официально закрыт

Суэцкий канал, заблокированный севшим на мель судном, официально закрыли для навигации. Контейнеровоз, перекрывший путь для других кораблей, до сих пор не отбуксировали с места аварии.Об официальном закрытии канала его администрация сообщила в Facebook. Судоходный путь будет заблокирован, пока контейнеровоз Ever Given не снимут с мели. Суда, которые в день аварии двинулись на южную сторону канала, должны будут встать на рейд в его средней части в Великих озерах. В сообщении указывается, что в работах задействовали 8 буксиров.Авария уже влияет на мировую экономику: «Ведомости» пишут , что в Суэцком канале оказались заблокированы в том числе танкеры с арабской нефтью, и за сутки цены на нее выросли более чем на 5%. По данным Reuters, если аварию не устранят в ближайшие дни, некоторые суда изменят маршруты, что добавит к срокам транспортировки еще неделю. Представители порта Роттердам заявили, что «каждый порт в Западной Европе почувствует это на себе».В частности, на данный момент задерживаются примерно 16 танкеров с сырой нефтью и нефтепродуктами. В Федерации немецкой промышленности заявили, что предыдущие задержки серьезно сказывались на производстве, особенно сильно от смещения сроков страдают отрасли, зависящие от поставок сырья и материалов. Reuters отмечает , что владелец судна и страховщики столкнутся с претензиями на миллионы долларов, даже если контейнеровоз быстро снимут с мели.Ever Given сел на мель 23 марта. Изначально сообщалось, что аварийные работы займут несколько дней, но затем глава одной из задействованных в работах компаний сообщил журналистам, что срок может вырасти до нескольких недель, так как контейнеровоз зарылся в грунт. Планируется снять с него груз и вымыть грунт из-под киля, а затем буксирами столкнуть с мели.На борту панамского судна 20 тыс. контейнеров, Ever Given называют одним из крупнейших судов его класса. Корабль шел из Китая в Роттердам. Авария произошла во время песчаной бури, и судно полностью перекрыло проход по каналу. В заторе оказалось более 100 судов. К 25 марта на обоих концах канала стояло 156 кораблей с грузами.Суэцкий канал связывает Европу и Азию, его можно назвать одним из самых загруженных в мире путей доставки нефти, зерна и других товаров. Через него проходит примерно треть мирового объема морских контейнерных перевозок и 12% общего объема мировой торговли различными товарами.