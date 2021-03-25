Праздник отмечается 25 марта, и вечером 24 числа на одном из жилых домов в Минске появилась бело-красно-белая подсветка. TUT.BY пишет, что продержалась она недолго: неизвестные в балаклавах пришли к этому дому и разбили лампы. Между тем, с утра на зданиях и деревьях в Минске висели флаги такой же расцветки.
День Воли — это неофициальный праздник, день провозглашения независимости Белорусской народной республики, просуществовавшей около года. Это событие произошло в ночь на 25 марта 1918-го. В 2021-м это уже неофициальный праздник, в который милиция настоятельно советует не ходить на уличные акции, а жители ждут провокаций от силовых структур.
Обычно День Воли в Минске проходит так: оппозиция в небольшом количестве выходит на акции, некоторых традиционно задерживают. В 2018 году организаторам разрешили провести концерт в центре города, где собралось до 50 тыс. человек. Но после протестов 2020-го в шествии и новом концерте власти отказали, а милиция призвала не выходить на акции, предупредив о провокациях и выросших штрафах. TUT.BY сообщает, что об ответственности за участие в протестах традиционно предупредили студентов вузов и работников государственных предприятий. В Минском государственном технологическом колледже студентам распечатали статью о массовых мероприятиях и затем собирали их подписи под текстом. На некоторых предприятиях рабочим запретили брать выходной за свой счет на 25 марта. В БГПУ работники поснимали ручки с окон, чтобы учащиеся ничего не могли вывесить оттуда.
О провокациях предупредила не только милиция — оппозиционеры уверены, что она сама их допускает. Так, экс-сотрудник спецподразделения «Алмаз» опубликовал видеообращение, в котором заявил, что провокации готовят спецслужбы, и призвал главу белорусского КГБ не допускать этого. «Независимо от количества людей на улице 25 марта я прошу вас, не делайте провокаций, которые унесут жизни людей, и не обвиняйте в преступных действиях того, кто не имеет к этому ни малейшего отношения», — заявил он. Позже о вероятности провокаций со стороны властей сообщил проект BYPO (бывшие белорусские силовики, выступающие против режима Александра Лукашенко).
С утра в Жодино по 12 адресам, в том числе в школы, пришли письма о минировании. В 9 часов в квартире представителя Союза поляков Беларуси Анджея Почобута начался обыск — супруга мужчины сообщила СМИ, что его проводят люди в балаклавах, мотивируя это делом о разжигании вражды. Менее чем через час в Брестской области суд вынес приговор Александру Поливоде за то, то тот сорвал флаг Белоруссии со здания школы. А в Минске суд оштрафовал местную жительницу, мать пятерых детей Инну Добротвор на рекордную в республике сумму, 5,8 тыс. белорусских рублей за то, что она вывесила на окне портреты лидеров протеста. Еще на одном заседании глава ОГП Николай Козлов, попавший в изолятор на Окрестина 22 марта, получил 15 суток ареста. Житель Гродно Никита Самарин в этот же день на апелляции получил 2,5 года колонии — суд снизил ему срок с 4-х лет за то, что в 2020 году тот распылил газ в сторону милиционера.
Одновременно прошли задержания: в Минске после обысков в СК отвезли участников протестных акций Елизавету Македон, Александру Гузовскую, Елизавету Хомчановскую и Алексея Уткина. В Солигорске задержали нескольких протестующих шахтеров и активиста Павла Батуева. В Могилеве неизвестные в масках увели правозащитника Александра Хамратова. В Речице в СК вызвали журналиста Андрея Медведева и правозащитника Валерия Путицкого. В Витебске задержали оппозиционера Бориса Хамайду. Сообщается, что людей увозили в отделения милиции и СК и днем ранее.
Кроме того, около 11 часов утра неподалеку от Бреста заметили военную технику, еще одну колонну видели по дороге в сторону Минска, появлялись сообщения о машине с колючей проволокой. В самой столице заметили силовиков у здания жд вокзала и саперов со служебной собакой.
О Дне Воли вспомнили не только оппозиция и силовики: сразу несколько музыкальных коллективов выпустили песни, клипы и отдельные альбомы, посвященные дню независимости. Лидер протестов Светлана Тихановская обратилась к жителям страны: она сказала, что раньше тоже не считала 25 марта особенной датой, и все изменилось в 2020 году. Сегодня же Тихановская встретилась с президентом Литвы Гитанасом Науседой, и по итогам встречи стало известно, что Литва, Латвия и Эстония разработали новый пакет санкций против белорусского режима. Он коснулся 118 человек, которые «принимали участие в жестоком подавлении мирных протестов после непризнанных президентских выборов 9 августа 2020 года». В целом после выборов президента Белоруссии 2020 года ЕС ввел три пакета санкций против чиновников и силовиков, а также крупных предприятий республики. В конце февраля в ЕС заявляли, что рассматривают возможность продолжать вводить новые санкции.