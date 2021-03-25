Состояние здоровья Алексея Навального, находящегося в колонии города Покрова, стабильное и удовлетворительное, заявили в УФСИН Владимирской области. 24 марта его, как и других осужденных обследовали тюремные медики. Сообщение последовало вслед за заявлениями сторонников Навального о том, что адвокаты не смогли попасть к нему. У политика ухудшилось состояние здоровья, возможно, он находится в тюремной больнице, сообщал Леонид Волков: «С конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине; передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать, при этом за все время он получил две таблетки ибупрофена».

Сегодняшнее сообщение ФСИН соратников оппозиционера не успокаивает. «Если ФСИН называет состояние Навального «удовлетворительным», то это вызывает еще большую тревогу. «Удовлетворительно» от ФСИН звучит, словно совсем плохо», — отмечает директор ФБК* Иван Жданов.

«Как мы и предполагали, Навальный в больнице, и поэтому вчера адвокатов не пустили и врали им про «режимные мероприятия». С ним происходит что-то очень нехорошее», — пишет Волков.

Какие все-таки лживые твари. Вчера не пускали адвокатов к Навальному, говоря, что у них "режимные мероприятия". Теперь мы понимаем, что он в больнице. Сегодня говорят, что его состояние "стабильное, удовлетворительное" - и реально страшно, что это значит на самом деле — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) March 25, 2021

Адвокат Ольга Михайлова сообщила «МБХ медиа», что защитники Навального вновь приехали в колонию, но попасть на встречу пока не удается. «Мы приехали в колонию уже давно, нас записали в журнал и сказали ждать. Сейчас стоим у колонии и ждем», — сказала она. Михайлова добавила, что не может предположить, что в действительности означает «удовлетворительное состояние» Навального, о котором говорит ФСИН.

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.