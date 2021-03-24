Борис Шпигель назвал себя главным фигурантом «заказного» дела о взятках губернатору Пензенской области

Глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель заявил, что его принуждали отдать контрольный пакет бизнеса, а когда он отказался, на него сфабриковали дело о взятках губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом он через члена ОНК Марину Литвинович рассказал «Коммерсанту».

«Я считаю свое дело полностью политическим. И дело именно во мне, а не в губернаторе. Девять месяцев назад ко мне домой приходил оперативник <…> и стал мне говорить, что я должен поделиться своим бизнесом. Он мне предлагал «крышу» и говорил, что мне нужно отдать контрольный пакет моего бизнеса», — утверждает Шпигель.

По его словам, сотрудник приходил к нему в изолятор и сказал: «Я же вам предлагал сотрудничество, а вы отказались…» Бизнесмен говорит, что ему предложили дать показания на Белозерцева взамен на освобождение, но он отказался.

«То, что со мной происходит — это чистый заказ. Мне намекали на то, чтобы я поделился бизнесом. Я думаю, что никому не нравилось, что мой бизнес растет и выручка растет. И меня просто решили выкинуть с рынка. Следователь мне говорит: все равно ты сядешь, все равно поедешь в зону. Но я просто боюсь, что я умру. Потому что это самый простой для них вариант: я сгнию тут, а они просто заберут мой бизнес <…> Я не думал, что у меня будут отбирать бизнес вот таким способом, пользуясь тем, что у меня очень плохое здоровье», — заявил Шпигель.

Бориса Шпигеля и Ивана Белозерцева задержали 21 марта. По версии следствия, бизнесмен через посредников передал чиновнику взятки на сумму 31 млн руб. за получение госконтрактов. Шпигель говорил, что деньги давал на строительство психоневрологического санатория для восстанавливающихся от инсультов, а дорогие часы были подарком губернатору, который тот хотел вернуть, но не успел.