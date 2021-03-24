Аббас Галлямов: Скорость регистрации на сайте «Свобода Навальному» впечатляет

Та скорость, с которой народ бросился регистрироваться на сайте «Свобода Навальному», впечатляет. Особенно с учётом контекста - когда людей за лайки и репосты сажают.

История эта демонстрирует ограниченные возможности страха как политического инструмента. Чем сильнее власти стараются напугать людей, там сильнее люди злятся. Здесь очень важно понимать, что в первую очередь людей злит именно тот страх, который они испытывают; и именно в борьбе с ним - со своим собственным страхом - они и выходят на улицу.

Путин, коррупция, Навальный, авторитаризм, демократия - не эти абстракции побуждают людей присоединиться к протесту. В первую очередь это делает желание преодолеть свой страх. Чем страх сильнее, тем сильнее желание его победить. «Тварь я дрожащая или право имею?» - вот исконный вопрос, терзающий русского человека.

Пытаясь подавить протест, власти сами создают стимул, способствующий его раскрутке. Такая вот диалектика.

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