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Суэцкий канал может быть заблокирован на несколько дней

24.03.2021

Пробка из грузовых судов, которая образовалась после того, как контейнеровоз «Эвер Гивен» сел на мель в самой узкой части Суэцкого пролива, не исчезнет в скором времени. В зону аварии направлены буксиры и спасательные катера, но есть опасения, что затор продлится несколько дней, так как для буксировки судна размером 59 на 400 метров понадобится время, пишет Би-би-си. Пока египетские власти временно открыли маршрут по старому руслу, чтобы разгрузить акваторию.

Судно «Эвер Гивен» шло из Китая в голландский Роттердам, оно зарегистрировано в Панаме, но находится в аренде у тайваньской транспортной компании Evergreen Marine. По словам эксперта в области морских путей Сола Меркоглиано, это самый большой корабль, который когда-либо садился на мель в Суэцком канале.

В Администрации Суэцкого канала говорят, что перед буксировкой, возможно, придется расчистить вокруг днища судна значительный объем песка, а на это уйдут дни.

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