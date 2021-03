Суэцкий канал может быть заблокирован на несколько дней

Пробка из грузовых судов, которая образовалась после того, как контейнеровоз «Эвер Гивен» сел на мель в самой узкой части Суэцкого пролива, не исчезнет в скором времени. В зону аварии направлены буксиры и спасательные катера, но есть опасения, что затор продлится несколько дней, так как для буксировки судна размером 59 на 400 метров понадобится время, пишет Би-би-си. Пока египетские власти временно открыли маршрут по старому руслу, чтобы разгрузить акваторию.

Судно «Эвер Гивен» шло из Китая в голландский Роттердам, оно зарегистрировано в Панаме, но находится в аренде у тайваньской транспортной компании Evergreen Marine. По словам эксперта в области морских путей Сола Меркоглиано, это самый большой корабль, который когда-либо садился на мель в Суэцком канале.

Size: 400m long / 59m wide

Gross tonnage: 219,079

Capacity: 20,388 TEUs (20ft container equivalents).



