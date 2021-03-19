Главное в политике за 19 марта

ГЛАВНОЕ

• Обыски прошли в пятницу в офисах «Открытой России» в Москве и Петербурге, а также у сотрудников организации. Силовики пришли и в редакцию «МБХ медиа». Поводом стало расследование возбужденного еще в прошлом году уголовного дела жителя Нижнего Новгорода Михаила Иосилевича, которого обвиняют по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации, хотя он никогда не состоял в «ОР». В рамках дела против Иосилевича силовики ранее провели обыски и у нескольких нижегородских активистов, а также главного редактора издания «Коза.Пресс» Ирины Славиной, которая после этого покончила с собой у здания МВД. «Увеличивается давление в системе везде, где это возможно. Это очередная акция устрашения», — прокомментировала обыски главный редактор «МБХ Медиа» Вероника Куцылло. Юрист Анастасия Буракова рассказала, что силовики перевернули всю ее квартиру: «Читали каждую бумажку (у меня как у юриста их немало). Изъяли поздравительную открытку с надписью «расцветай» (what?), два судебных Постановления из Нижнего по делу, где я представляла интересы доверителя, флешки, телефоны. Правда, сижу и не представляю, как теперь убирать все это».

• Задержаны в Москве оказались муниципальные депутаты Галина Фильченко и Сергей Цукасов. Наблюдатели связывают это с внеплановым съездом Ассоциации независимых депутатов, который должен пройти 20 марта. Фильченко в итоге оштрафовали на 150 тыс. руб. за акцию в поддержку Алексея Навального, а Цукасова арестовали на 10 суток. Разогнанный полицией форум «Муниципальная Россия» силовики ранее также связали с «нежелательной» «Открытой Россией». «Власти не оставляют попыток раскрутить тему местного самоуправления, — комментирует задержания политолог Аббас Галлямов. — Если так пойдет и дальше, то вопрос этот действительно встанет в политическую повестку. Недовольство местных сообществ творящимся чиновничьим произволом крепнет, но пока оно не оформлено в виде программных требований. Масштабировать тему до общенационального уровня силовики сейчас как раз и помогают».

ЭПИДЕМИЯ

• Привлечь по уголовной статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил организаторов концерта «Крымская весна» потребовал от СК глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин. Концерт, посвященный седьмой годовщине присоединения Крыма собрал накануне полный стадион. Студентам за присутствие предлагали деньги, грамоты, дополнительные баллы и другие бонусы. Аналогичное требование в МВД направил Олег Степанов, обвиняемый по «санитарному» делу: «Владимир Путин и Сергей Собянин должны быть привлечены к ответственности за то, что согнали москвичей на свои выступления, и подвергли их жизни опасности, а «санитарное» дело должно быть прекращено». Суды вчера и сегодня, кстати, продлили фигурантам этого дела меры пресечения.

• О потенциальной опасности масок-респираторов, закупленных государством для медиков, заявили в Ассоциации изготовителей средств индивидуальной защиты — тендеры, по данным производителей, выигрывают поставщики низкокачественной продукции.

• Возобновляют применение вакцины AstraZeneca некоторые европейские страны — ранее ее использование приостанавливали из-за сообщений о вероятности образования тромбов после прививки.

СУД

• «Новая газета» и Рамзан Кадыров, возможно, встретятся в суде — после обвинений и угроз со стороны чеченских силовиков, чиновников и депутатов редакция решила спросить читателей о необходимости подачи иска, а глава Чечни ответил: «Посмотрим, чья возьмет!»

• «Роснефть» подала в суд на телеканал «Дождь», радиостанцию «Эхо Москвы» и агентство Bloomberg — скорее всего иск связан с публикацией американского СМИ о том, что власти России могут частично потратить средства Фонда национального благосостояния на инвестиции в «Восток Ойл».

ПОЛИТИКА

• Глава ЦИК Элла Памфилова вошла в новый состав комиссии, но он претерпел некоторые изменения. «Возвращается борец с оранжевыми революциями Игорь Борисов, а заодно назначен и декан политфака МГУ (почти партшколы ЕР) Андрей Шутов. Какой позор. Если Шутов вообще не про выборы, то Борисов это паноптикум», — отмечает политолог Александр Кынев. Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц уверен, что с таким составом «не получится следовать предусмотренному законом принципу — независимости комиссии от органов государственной власти».

РАССЛЕДОВАНИЕ

• Украинские правоохранители нашли новые доказательства причастности экс-сотрудника ФСБ России к убийству в Берлине Зелимхана Хангошвили — они передали Германии фотографии Вадима Красикова, которые подтверждают, что он и арестованный в Берлине за киллер с паспортом на имя «Соколова» — одно и то же лицо. Ранее это утверждали The Insider, Bellingcat и Der Spiegel — в своем расследовании они писали, что Красиков служил в спецподразделении «Вымпел» Центра специальных назначений ФСБ.

РОССИЯ И МИР

• Президент США Джо Байден заявил, что «в какой-то момент» он поговорит с Владимиром Путиным — накануне российский президент предложил ему провести диалог в прямом эфире.

• Путин освободил от должности посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.

• Сотрудников военной разведки Болгарии арестовали в Софии по подозрению в шпионаже на Россию. По версии обвинения, агенты должны были делать снимки экранов компьютеров в Минобороны. Российскую разведку интересовали темы, связанные с Сирией, Украиной и Нагорным Карабахом, а также информация о встречах НАТО, политике ЕС в отношении России, Украины и Белоруссии и о внешних контактах Болгарии с США и странами Европы.

• О задержании участников украинского неонацистского сообщества «М.К.У» в Геленджике и Ярославле сообщили в ФСБ.

• Россиянин Егор Крючков в суде признал себя виновным в сговоре с целью кибератаки на американскую компанию Tesla.