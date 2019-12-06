Убийца Зелимхана Хангошвили — спецназовец ФСБ

Арестованный в Германии за убийство Зелимхана Хангошвили мужчина, которого в ФРГ связывают с российским правительством, а СМИ называют ранее разыскиваемым за убийство в Москве Вадимом Красиковым, мог быть связан и еще с одним преступлением.

Оно, по данным The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, произошло в апреле 2007 года в карельском городе Костомукша. Там при странных обстоятельствах был застрелен 44-летний предприниматель и депутат городского совета Юрий Козлов. Только 21 июля грибники обнаружили его тело в лесу в 15 км от города в сторону финской границы. Но 19 апреля следователи вышли на след киллера и запросили в МВД информацию на Вадима Красикова. Его так и не арестовали, зато объявили в розыск. В 2014 году арестовали других подозреваемых — Олега Иванова и Владимира Фоменко, но позже отпустили за недостаточностью доказательств.

«В 2015 году мне ответили, что дело забрало Управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России, возглавляемое Красновым Игорем Викторовичем, а потом дело было приостановлено. Я, правда, надеюсь, что в связи со вновь открывшимися обстоятельствами дело возобновят», — говорит брат убитого предпринимателя Александр Козлов.

Сейчас информация по этому уголовному делу удалена из ИБД-Р (интегрированный банк данных регионального уровня), известно лишь, что это было дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Иванов и Фоменко служили в «Вымпеле» ФСБ, а Красиков был их коллегой, говорится в расследовании. Арест был произведен в 2014 году, когда спецназовцы вышли на пенсию.

«Меня интересует вопрос о том, почему Красиков был снят с розыска. Теперь, в связи с его арестом в Берлине, я хочу направить соответствующий запрос в СК», — заявляет Александр Козлов.

26 июня 2015 года Красиков исчез из федерального розыска и из базы Интерпола, а чуть более чем через два месяца получил паспорт на имя Вадима Соколова.

Выяснилось, что СК расследовал убийство в Москве и Костомукше как одно дело. Вероятно Красиков все-таки был задержан в 2014 году и начал давать показания о других своих преступлениях (возможно эпизодов было больше) и сотрудничать со следствием.

Авторы расследования вспоминают и другие случаи, когда киллеров спецслужбы вербовали среди попавшихся на преступлениях сотрудников правоохранительных органов. Так на Украине в апреле 2019 года убийца попытался взорвать машину офицера военной разведки, но сам остался без рук. По документам убийца проходил как Алексей Ломакин, родившийся в 1983 году в Киргизии. Но в реальности, по данным Bellingcat, он был россиянином 1978 года рождения и звали его Алексей Комаричев. Это пойманный на взятке бывший сотрудник ФСИН.

Напарником Комаричева был еще один «киргиз» с настоящим именем Тимур Дзортов — бывший спецназовец из Дагестана. Согласно показаниям Дзортова, его и Комаричева ГРУ завербовало в 2017 году. Задачей обоих было устранение офицеров военной контрразведки. Информация о Дзортове и Комаричеве также была удалена из российских баз данных, как и в случае с Красиковым.

Весной The New York Times описывала случаи убийств, которые российские спецслужбы совершили руками уголовников. В 2015 году гражданин России Олег Смородинов с уголовным прошлым и опытом участия в боевых действиях на Донбассе, хотел примкнуть к ЧВК «Вагнера» и отправиться в Сирию, но был отправлен в украинский город Ровно для убийства сотрудника Государственной пенетенциарной службы. Задание он выполнил, но решил поздравить свою девушку с днем рождения и для этого поехал на Украину, где был арестован. У него нашли список из шести потенциальных жертв и инструкции по дешифровке сообщений, которые он получал из Москвы. Все люди из списка были консультантами или волонтерами в грузинской армии во время войны 2008 года, как и убитый в Берлине Зелимхан Хангошвили.