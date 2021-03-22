«Международная Амнистия подвергла Алексея Навального дополнительной опасности»

Мы, музыканты разных стран, профессора ведущих консерваторий мира и педагоги обычных музыкальных школ, всемирно известные солисты и работники оркестров, дирижеры, хористы, композиторы, пианисты и скрипачи, фаготисты, гобоисты, контрабасисты и так далее, и так далее, и так далее. Всех нас объединяет особенно острый, выработанный десятилетиями, критический слух по отношению к той музыке, которую мы слышим, которую исполняем. Мучительно тяжело обнаружить очевидно неверную ноту в произведении известном, ещё более странно оставлять это без внимания. Решение Международной Амнистии отозвать статус узника совести у находящегося в тюрьме по абсолютно сфабрикованному обвинению Алексея Навального это именно такая – очевидно фальшивая нота.

Алексей Навальный, один из лидеров российской оппозиции, не раз демонстрировал свою приверженность демократическим либеральным ценностям. Он на деле показывает всему миру, что такое дело совести. Аннулирование статуса «узник совести» у человека, только что пережившего попытку отравления боевым химическим оружием, раскрывшего это преступление и доказавшего в деталях, что за этим отравлением стоит государство и лично президент России Владимир Путин, является по сути индульгенцией убийце. При этом кроме ссылок на некоторые националистические высказывания Алексея Навального 12-15 летней давности не прозвучало никаких доказательств того, что он выступает за применение насилия, а ведь именно это оказалось основанием изменения решения Международной Амнистии. Стоит ли придавать такое значение словам, многократно впоследствии дезавуированным самим Алексеем Навальным и его делами? Нужно ли требовать от политика, находящегося за решеткой, быть ретроспективно святым? Это хороший и дискуссионный вопрос. Однако задавать его стоило несколько раньше, все это не было для Международной Амнистии помехой в 2011 году, когда она сама решила признать Алексея Навального узником совести.

В своих публичных заявлениях и интервью Алексей Навальный не раз заявлял о своей верности идеям социальной и политической справедливости, включая идеи этнического, культурного и гендерного многообразия, равенства всех в условиях демократии и борьбы за нее. Мы считаем нужным особо обратить ваше внимание на следующую цитату из интервью Алексея Навального, данного им писателю Борису Акунину (Григорию Чхартишвили) еще 2 января 2012 года: «Людей второго сорта не бывает, а если кто-то так считает, то он опасный лунатик, которого нужно перевоспитывать, лечить или изолировать от общества. Ни о каком ограничении прав граждан по этническому принципу речи идти не может в принципе».

Мы, музыканты, солидаризируемся с представителями научного мира, экспертами в области национализма и этнических отношений, отправившими Вам письмо 17 марта 2021 года. Мы также уверены, что политическая деятельность Алексея Навального полностью соответствует заявленным ценностям Международной Амнистии. Мы тоже видим, что, опрометчиво поддавшись уловке провокаторов на службе убийц, Международная Амнистия подвергла Алексея Навального дополнительной опасности. Более того, ее поступок вдохновляет российские власти на дальнейшие шаги по подавлению законной борьбы за демократию. Таким образом, изменив свое решение о статусе узника совести Алексея Навального, Международная Амнистия наносит значительный ущерб делу прав человека в Российской Федерации.

Как и ученые мира, мы призываем Международную Амнистию еще раз изменить решение о статусе Алексея Навального, то есть вернуться к своему изначальному, истинному посланию к миру. Мы уверены, что благодаря этому складывающаяся крайне неблагоприятная ситуация будет преодолена.

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