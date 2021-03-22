ЕС ввел санкции против экс-главы МВД Чечни и главы СОБР «Терек»

Европейский совет ввел новые санкции против России из-за пыток представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне и оппозиционеров. Ограничения коснулись бывшего главы МВД Чечни Аюба Катаева и главы СОБР «Терек» Абузайда Висмурадова, передает «Медиазона».

ЕС считает, что Висмурадов лично курирует «широкомасштабные и систематические преследования в Чечне», направленные против представителей ЛГБТ-сообщества. Катаев, по версии ЕС, ответственен за «серьезные нарушения прав человека в России» — пытки, произвольные аресты и задержания, внесудебные казни и убийства.