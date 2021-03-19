Сотрудников военной разведки Болгарии арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России

Несколько сотрудников военной разведки Болгарии отправили под арест по подозрению в шпионаже на Россию. Их задержали накануне в рамках спецоперации.

Об этом заявила представитель генпрокурора Болгарии Сийка Милева, ее слова передает «Интерфакс». Так, группой, по данным ведомства, руководил бывший высокопоставленный сотрудник военной разведки страны. Он вербовал лиц, которые имели доступ к информации о Болгарии, ЕС и НАТО. Также в группу входила супруга мужчины, у которой есть гражданство РФ — по мнению следствия, она выступала посредником между резидентом и сотрудниками российского посольства. Также под арест отправлены представитель Минобороны Болгарии и трое действующих и бывших сотрудников военной разведки. Один из них пытался скрыться, но был задержан возле российского дипведомства.

Кроме того, на 72 часа задержаны два сотрудника Минобороны страны, которые могли передавать секретную информацию.

О спецоперации по поимке подозреваемых в шпионаже в пользу России стало известно накануне. В Софии и окрестностях Перника прошли обыски. Сообщалось, что некоторые из задержанных являются действующими государственными служащими, имеющими доступ к конфиденциальной информации.