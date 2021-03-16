Главное в политике за 16 марта

ГЛАВНОЕ

• Госдума окончательно одобрила законопроект о просветительской деятельности. Норма, практически вводящая цензуру для ученых, преподавателей и популяризаторов науки, должна вступить в силу с 1 июня. Ранее академики РАН призывали Совет Федерации отклонить документ, а более 230 тыс. человек подписали петицию против его принятия. Против инициативы выступали сотни деятелей культуры, а также главы 17 независимых просветительских проектов, таких как Arzamas и «ПостНаука». «Налицо попытка государства взять под контроль свободу распространения знаний», — кричали ученые. НКО обращались к российскому омбудсмену и к Комиссару по правам человека Совета Европы: «Демократическая дискуссия в России по общественно-значимым вопросам, давно уже маргинализованная, будет сведена к минимуму. Будет создана юридическая база для запрета любых инициатив, критикующих проводимую государством политику или даже отклоняющихся от нее». Соавтор документа, сенатор Андрей Климов на это заявлял, что реакция на законопроект «нагоняется из Вашингтона».

• «В условиях отсутствия универсализма просветительская деятельность может превратиться в «минное поле», — считает политолог Алексей Макаркин. — Есть большое количество жалобщиков, готовых ловить на недостаточной компетентности или патриотизме историков, социологов, политологов, культурологов. Для них норма о традициях — прекрасная возможность поупражняться в эпистолярном жанре, сигнализируя властям об очередных проявлениях неблагонадежности».

• «Государство сделало лишь первый шаг, — отмечает журналист Дмитрий Колезев. — В дальнейшем могут появиться и какие-нибудь изменения в КоАП, наказывающие за несогласованную просветительскую деятельность. Вероятно, закон будет применяться избирательно по отношению к политическим и околополитическим активностям с намеком на оппозиционность».

• Пока детей в России планируется «охватить» патриотическим воспитанием — в течение ближайших трех лет это грозит более 70% школьников, а к 2030 году — практически всем, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ради патриотического празднования годовщины присоединения Крыма в регионе даже отменили коронавирусные ограничения — свои акции, например, проведет прокремлевский мотоклуб «Ночные волки», также пройдет смотр юнармейских отрядов и кадетских классов. Школа чекистов претендует на президентский грант в Новосибирске — в «Доме Пионеров детской школы Народного КГБ» планируется проводить дополнительное образование школьников «в рамках государственной безопасности» для «выращивания новой молодежи» на фоне «сборищ в защиту предателя Навального».

СЕТЬ

• Заблокировать Twitter через месяц угрожает Роскомнадзор, если сервис не удалит запрещенную информацию. 10 марта РКН объявил о начале «первичного замедления скорости работы сервиса». После этого Twitter продолжил работать как обычно, а вот доступ к целому ряду государственных сайтов оказался заблокирован.

• TikTok-хаусы для борьбы с участием детей в протестах и подростковыми суицидами хотят организовать в Свердловской области — планируется создавать там «видеоролики позитивной направленности».

• До пяти лет лишения свободы будет грозить за публичное унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, а также за распространение заведомо ложных сведений о них. Кроме того, согласно принятому во втором чтении законопроекту, на этот срок в тюрьму можно будет угодить за оправдание нацизма с использованием интернета.

• Предустанавливать российский софт с 1 апреля будут на устройства компании Apple — пользователь сможет отказаться от него, сняв «галочки» напротив приложений.

РЕПРЕССИИ

• На экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили протоколы из-за участия в акциях в поддержку Алексея Навального, которые прошли 23 и 31 января. Ранее ему вменили статью об «Осуществлении деятельности нежелательной организации» за участие в форуме «Муниципальная Россия». Это мероприятие связали с «нежелательной» организацией на основе документов об оплате зала индивидуальным предпринимателем. «Сорванный форум был попыткой продолжить давнюю, важную и очень российскую традицию земских и городских съездов, которые в начале XX века собирали представителей выборного самоуправления, возглавивших общенациональное движение за свободу, конституцию и парламент, — пишет политик Владимир Кара-Мурза. — Я не сомневаюсь, что среди задержанных в субботу — депутаты, сенаторы, губернаторы, государственные деятели будущей России».

• Голодовку объявили шестеро фигурантов «ингушского дела» в знак протеста против возврата в СИЗО одной из обвиняемых Заримы Саутиевой. Дело о насилии в отношении полицейских и экстремизме длится с 2019 года, когда в Ингушетии выступили против новых границ с Чечней.

• Следователи допросили более 300 свидетелей по «санитарному» делу, сообщил адвокат Владимир Воронин. Совершено более 30 обысков и выемок, а также «выявлено и зафиксировано более 100 постов, имеющих признаки наличия призывов принять участие в несогласованной акции» 23 января. СК просит продлить срок домашнего ареста для всех фигурантов дела до 23 июня. «Цель ясна: не пустить на выборы в Госдуму и изолировать на время этой политической турбулентности», — уверен политик Дмитрий Гудков.

• Проверка полиции по факту химической атаки на редакцию «Новой газеты» проводится без видимых результатов. Между тем в Сети появилось видео человека, который распылил неизвестное вещество, а журналисты предлагают властям совместное расследование.

ПОЛИТИКА

• 50% россиян стараются держаться подальше от политики, но большинство считают, что государство должно заботиться о них и обеспечивать им достойный образ жизни, показал опрос «Левада-центра»*.

В МИРЕ

• На 40% увеличит запас ядерных боеголовок Великобритания, говорится в ее новой стратегии на ближайшие 10 лет. В этом документе Россия названа угрозой номер один.

*«Левада-Центр» — внесен в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента.