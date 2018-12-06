Соглашение о новой границе Ингушетии и Чечни признано законным

По мнению судей КС России, КС Ингушетии был не вправе давать свою оценку этому документу, пишет «Медиазона».

Запрос в Конституционный суд России направлял глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Он просил проверить соглашение на соответствие Конституции. Евкуров в своем запросе настаивал, что, по Конституции Ингушетии, он может представлять республику в отношениях с властями других субъектов и подписывать от имени республики соглашения.