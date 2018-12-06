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#Регионы

Соглашение о новой границе Ингушетии и Чечни признано законным

06.12.2018

Конституционный суд России признал законным и не противоречащим Конституции соглашение между Ингушетией и Чечней об установлении новой границы

По мнению судей КС России, КС Ингушетии был не вправе давать свою оценку этому документу, пишет «Медиазона».

Запрос в Конституционный суд России направлял глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Он просил проверить соглашение на соответствие Конституции. Евкуров в своем запросе настаивал, что, по Конституции Ингушетии, он может представлять республику в отношениях с властями других субъектов и подписывать от имени республики соглашения.

Ранее КС Ингушетии признал соглашение незаконным так как вопрос не выносился на референдум. Его председатель Аюп Гагиев заявлял, что проверка законности соглашения о границах регионов не относится к компетенции КС России. По его словам, постановления конституционных судов субъектов обязательны к исполнению для всех органов государственной власти и не могут быть пересмотрены, а запрос Евкурова в КС России — «завуалированная форма обжалования постановления Конституционного суда республики».

Соглашение о границе главы Чечни и Ингушетии подписали 26 сентября. Парламент Ингушетии 4 октября ратифицировал документ, после чего в столице республики начался многодневный митинг. 30 октября Конституционный суд Ингушетии признал соглашение неправомерным, так как вопрос о границе должен решаться на референдуме. Евкуров не признал решение КС республики.

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