США объявили новые санкции за применение химоружия

Экспортные ограничения для России вводятся в соответствии с определением Госсекретаря от 2 марта 2021 года о том, что правительство РФ применило химическое или биологическое оружие против своих граждан, говорится в сообщении Минторга США. Речь идет об отравлении Алексея Навального.

«Применяя незаконные нервно-паралитические вещества против диссидентов, как внутри, так и за пределами своих границ, российское правительство действовало, грубо нарушая свои обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, и напрямую подвергало своих граждан и граждан других стран смертельному риску. Министерство торговли стремится не допустить доступа России к чувствительным американским технологиям, которые могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в области химического оружия», — заявили в Вашингтоне.

В Минторге США напомнили, что 4 марта 2018 года правительство России применило нервно-паралитический агент «Новичок» против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Тогда США ввели два набора санкций против Москвы. Но 20 августа 2020 года российские власти снова использовали «Новичок», на этот раз против оппозиционера Алексея Навального.



Теперь власти США будут отказывать в экспорте в Россию товаров, которые связаны с национальной безопасностью, а также приостановят действие лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, которые были ранее поставлены в РФ.

Кроме того, Госдепартамент внес изменения в свой режим экспортного контроля ITAR и включил Россию в список стран, на которые распространяется запрет в плане экспорта и импорта вооружений, этим государствам также нельзя предоставлять услуги оборонного назначения.



2 марта Соединенные Штаты уже ввели санкции в отношении ряда российских физических и юридических лиц в связи с попыткой убить Навального. Тогда экспортные ограничения ввели в отношении 27-го Научного центра Минобороны РФ, компании «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек Инструментс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб». Также в реестр попали три организации из Германии — ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie и швейцарская ChimConnect AG. Среди физлиц в санкционном списке оказались директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, Генпрокурор Игорь Краснов, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления АП по внутренней политики Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов.

Евросоюз тогда также ввел санкции против ряда россиян за преследование Алексея Навального.