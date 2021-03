Байден согласился с тем, что Путин «убийца»

Президент США Джо Байден в интервью Джорджу Стефанопулосу на ABC News согласился с тем, что президент России Владимир Путин является «убийцей» и «заплатит цену» за вмешательство в американские выборы.

В большом интервью речь зашла о докладе разведки США, которая заявила о вмешательстве России в президентские выборы 2020 года в Америке и возможности введения Вашингтоном новых санкций против Москвы. В отчете говорилось, что Путин курировал кампанию, направленную на «очернение» кандидатуры Байдена.

Байден сказал журналисту, что предупреждал Путина о возможном ответе во время телефонного разговора еще в конце января.

«Он заплатит, — сказал Байден. — Мы долго разговаривали, он и я. Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы».

Стефанопулос спросил: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?»

«Да», — ответил уверенно ответил Байден.

EXCLUSIVE: Pres. Biden told @GStephanopoulos that he agreed Russian President Vladimir Putin is a "killer" and will "pay a price" for interfering in U.S. elections. https://t.co/rIe2ms8sSv pic.twitter.com/VtAGCvF9hp