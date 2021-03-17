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Байден согласился с тем, что Путин «убийца»

17.03.2021

Президент США Джо Байден в интервью Джорджу Стефанопулосу на ABC News согласился с тем, что президент России Владимир Путин является «убийцей» и «заплатит цену» за вмешательство в американские выборы.

В большом интервью речь зашла о докладе разведки США, которая заявила о вмешательстве России в президентские выборы 2020 года в Америке и возможности введения Вашингтоном новых санкций против Москвы. В отчете говорилось, что Путин курировал кампанию, направленную на «очернение» кандидатуры Байдена.

Байден сказал журналисту, что предупреждал Путина о возможном ответе во время телефонного разговора еще в конце января.

«Он заплатит, — сказал Байден. — Мы долго разговаривали, он и я. Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы».

Стефанопулос спросил: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?»

«Да», — ответил уверенно ответил Байден.

Говоря о том, что Путин «заплатит», Байден не стал вдаваться в подробности. Он также отметил, что придерживается своего решения о продлении соглашения с Россией о вооружениях.

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